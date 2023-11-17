Newsweek: борьба с теневым флотом России может ударить по самому Западу

Попытка Запада ввести ограничения на операторов судов, помогающих России торговать нефтью в обход западных санкций, будет иметь последствия скорее для Запада, чем для России, считает Newsweek. Предложение ЕС поручить Дании досматривать танкеры, перевозящие нефть из восточной Балтики, заставит Россию «отреагировать» — а это приведёт к прямой конфронтации и опасным манёврам танкеров, экологические последствия которых могут быть плачевными.

Попытка «приструнить» операторов судов, которые помогают России торговать нефтью в обход западных санкций, может привести к морскому противостоянию между Западом и Россией и экологической катастрофе, предупреждает Newsweek со ссылкой на эксперта по геополитическим рискам.

Ранее в рамках антироссийских санкций страны Запада ввели ограничение на цену в размере $60 за баррель морской российской нефти с декабря 2022 года и на нефтепродукты — с февраля этого года. Однако, как отмечает издание, Москва нашла новые рынки и способы сбыта своих энергоносителей, обходя санкции с помощью «теневого флота» судов. Теперь, в попытках борьбы за действие своих запретов, ЕС предложил поручить Дании досматривать танкеры, перевозящие экспортные товары из восточной части Балтики и проходящие через датские проливы, сообщает Newsweek.

Конвенция ООН по морскому праву содержит положения, позволяющие государствам задерживать суда, если есть доказательства того, что они представляют серьёзную угрозу нанесения ущерба побережью. По мнению западных экспертов, эти положения могли бы сыграть на руку Западу: российский флот состоит, как правило, из старых судов, которые не могут быть застрахованы на международном уровне и представляют собой «значительный экологический риск».

Однако перспектива проверки и блокирования Данией этих судов без западной страховки с целью ужесточения режима санкций и снижения опасности разлива нефти «создаёт для Запада другую проблему», утверждает Newsweek. По словам старшего научного сотрудника отдела геополитических рисков компании S-RM Маркуса Корхонена, «учитывая важность для России доходов от экспорта энергоносителей, в случае систематического препятствования плаванию российских нефтяных танкеров по Балтийскому морю Россия будет вынуждена отреагировать». Более того, он опасается, что российские суда не будут останавливаться по требованию датских ВМС. «Это может привести либо к прямой конфронтации, либо к опасным военно-морским манёврам танкеров в узком и мелком море, экологические последствия которых могут быть плачевными», — добавил Корхонен.

Как заявляет издание, основная ошибка Запада заключается в том, что, вводя ограничения на поставки нефти, они имели в виду старую структуру танкерного рынка, когда большая часть российской нефти перевозилась несколькими очень крупными операторами с большим флотом — это было бы легко контролировать и обеспечивать соблюдение ограничений. «Однако вместо этого возникла ситуация, когда владельцы флота значительно рассредоточены и могут исчезать и появляться под новыми именами быстрее, чем Запад успевает их поймать», — передаёт слова экспертов Newsweek.