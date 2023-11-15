Алмазы и не только — Politico рассказал, что войдёт в новый пакет санкций против России

В рамках нового пакета санкций ЕС намерен внести запрет на российские алмазы и ужесточить ограничение цен на нефть, сообщает Politico. Кроме того, предлагается ввести санкции на импорт жидкого пропана, чугуна, меди, алюминиевой проволоки, а также на фольгу. В последних пакетах санкций всё больше внимания уделяется мерам по борьбе с обходом запретов: ЕС опасается, что другие санкции «могут навредить Европе больше, чем России».

В ЕС представят новые санкции против России — обсуждение 12-го пакета ожидается в ближайшее время, сообщает Politico. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, очередной пакет санкций введёт запрет на российские алмазы, а также ужесточит другие принятые ранее меры, такие как ограничение цен на нефть.

Кроме того, по имеющимся данным, Еврокомиссия предлагает ввести санкции на импорт чугуна, меди, алюминиевой проволоки, фольги, а также на ввоз жидкого пропана. Как отмечает издание, на данный момент Польша является крупнейшим в ЕС покупателем российского сжиженного пропана, который используется в качестве топлива для автомобилей и отопления — в начале этого года на её долю приходилась треть всего московского экспорта.

С момента начала украинского конфликта Брюссель принял 11 пакетов санкций против Москвы — от энергетических до банковских — в попытках «опустошить военные запасы Владимира Путина», пишет Politico. Однако, как показывает практика, у России успешно получается находить лазейки в европейских запретах. Поэтому в последних пакетах всё больше внимания уделяется мерам по борьбе с обходом санкций, поскольку сами запреты становятся «политически неоднозначными» и «могут навредить ЕС больше, чем России».

Как утверждает издание, новый проект предложений также предусматривает «ужесточение требований к отчётности» — эта мера призвана предотвратить продажу российской нефти в обход действующих санкций. В декабре прошлого года вступил в силу введённый странами G7 предельный уровень цен в размере $60 за баррель, однако в настоящее время московская нефть всё чаще торгуется значительно выше этого уровня — неизменно ближе к $80.

По словам двух анонимных дипломатов ЕС, уже в пятницу послы стран Евросоюза впервые обсудят этот пакет. Пока неясно, когда и в каком виде он будет окончательно одобрен, однако европейские лидеры надеются успеть до середины декабря или, самое позднее, до конца этого года.