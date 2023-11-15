CBS NEWS: половина США столкнётся с отключениями электроэнергии в предстоящую зиму

Исходя из нового отчёта, больше половины территории страны может пострадать от перебоев в работе электросети этой зимой, сообщает CBS NEWS. Энергосистема просто не справляется с растущим спросом на энергию в период сильных холодов. Сильная нагрузка на сеть может привести к постоянным сбоям и повторению чрезвычайных ситуаций прошлого года.

Новый отчёт предупреждает, что более половины территории США может столкнуться с опасными отключениями и сбоями в работе электроэнергии этой зимой. Регуляторы Североамериканской корпорации по надёжности электроснабжения утверждают, что энергосистема страны не справляется с быстро растущим спросом на электроэнергию на фоне усиливающихся зимних бурь и экстремальных холодов. Нагрузка может привести к тому, что система начнет давать сбои и в некоторых регионах страны могут повториться чрезвычайные ситуации прошлого года.

К нам присоединился Джим Мэтисон, генеральный директор Национальной ассоциации сельских электрических кооперативов, представляющей 900 местных поставщиков электроэнергии. Он также является бывшим членом конгресса, работал в палате представителей США как демократ от штата Юта с 2001 по 2015 год. Джим, рада вас видеть. Какие факторы привели к нынешней нехватке энергоресурсов и недостаточной готовности?

ДЖИМ МЭТИСОН, генеральный директор Национальной ассоциации сельских электрических кооперативов: Самый главный фактор заключается в том, что мы потребляем всё больше и больше электроэнергии. Подумайте обо всех устройствах, которые мы используем каждый день. Облачные технологии, искусственный интеллект — всё это потребляет всё больше и больше электроэнергии. В то же время мы не заменяем её наращиванием мощностей по выработке электроэнергии.

На самом деле мы закрываем многие электростанции, у которых ещё оставался срок службы, — как газовые, так и угольные. А это означает, что мы роем себе ещё более глубокую яму, пытаясь заменить их возобновляемыми источниками энергии, которые, конечно, играют определённую роль. Но послушайте, ветер не дует 24 часа в сутки. Солнце не светит 24 часа в сутки. Нужно быть уверенными в том, что в моменты пиковых нагрузок генерирующие мощности всегда будут в наличии. И именно в этом заключается опасность, которую мы видим в преддверии этой зимы: спрос растёт, а предложение за ним не успевает.

Джим, в отчёте раскрывается система, построенная, как вы сказали, на высоком спросе в летнюю жару. Давайте поговорим о том, что должно произойти, чтобы энергосистема могла эффективно функционировать в условиях всё более суровой зимней погоды.

ДЖИМ МЭТИСОН, генеральный директор Национальной ассоциации сельских электрических кооперативов: Здесь есть несколько моментов. Во-первых, зимой, по сравнению с летним пиком и зимним пиком, потребность в природном газе для отопления домов гораздо выше. И природный газ является важной частью того, как мы производим электроэнергию в этой стране.

Так что летом газа для производства электроэнергии достаточно. Зимой — не так много. И (возможности. — ИноТВ) трубопроводов также ограничены. Поэтому нам необходимо увеличить пропускную способность трубопроводов, чтобы поставлять больше природного газа в пиковые зимние месяцы. Мы также должны убедиться в том, что в таких экстремально холодных ситуациях оборудование будет, за неимением лучшего термина, теплоизолировано или защищено от воздействия погодных условий, чтобы оно могло работать в холод.

Мы делаем это в Дакотах. Но, как мы убедились два года назад в Техасе, оборудование не было подготовлено к таким экстремальным погодным условиям. В результате много оборудования вышло из строя.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2023 года.