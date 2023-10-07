Der Spiegel: пережить прошлую зиму Германии помогла не экономия, а тёплая погода

Пережить энергетический кризис в прошлом году Германии помогла не экономия, а исключительно тёплая зимняя погода, сообщает Der Spiegel. В отопительный сезон на стыке 2022 и 2023 годов немецкие частные домохозяйства практически не сократили свои расходы на энергопотребление, о чём свидетельствует анализ, проведённый консалтинговой компанией co2online в 4000 жилых домах. И это несмотря на высокие цены на нефть и газ, а также настоятельные предостережения властей о возможности острого дефицита снабжения.

В целом потребление сократилось на 10,6%, но не благодаря осознанной экономии, а исключительно тёплой погоде. Специалисты вычли из имеющихся данных температурный эффект и пришли к выводу, что доля активной экономии составила всего 1,4%. В домохозяйствах с газовым отоплением этот показатель чуть выше: 3,5%.

При этом ещё летом 2022 года Федеральное сетевое агентство ФРГ поставило перед страной цель в 20% экономии, продолжает издание. Это было связано с тем, что Россия перекрыла Германии газовый кран. Возникла угроза принудительного отключения предприятий от электросети. Это могло привести к разрыву цепочек поставок и потере рабочих мест.

Глубокий анализ данных, проведённый co2online, выявил, что одних призывов к экономии было недостаточно для того, чтобы сподвигнуть граждан к сокращению своих расходов. Специалисты объясняют это тем, что практически до конца 2022 года уровень заполненности газовых хранилищ Германии оставался на высоком уровне. К тому же гражданам не хватало стимулов для экономии, а эффект от их действий был крайне мал. Многих это лишило мотивации к изменению своего поведения.

К тому же в энергетически неэффективных зданиях в целом сложно экономить на отоплении, так как они быстро охлаждаются, продолжает Der Spiegel. По сравнению с 2021 годом в 2022 году расходы на отопление в постройках средне-плохого класса эффективности наоборот даже выросли на 3,4%. В связи с этим эксперты призывают к ужесточению государственных стандартов по минимальной эффективности, а также предписаний по модернизации. Они также советует властям более активно просвещать население о возможностях для экономии энергии и дольше сопровождать их в этом процессе.