WION: учёные предупреждают о вероятном приближении нового извержения вулкана в Исландии

В Исландии было объявлено чрезвычайное положение после серии мощных землетрясений, которые произошли в конце прошлой недели в районе полуострова Рейкьянес. В понедельник было зафиксировано около 900 новых подземных толчков, все жители города Гриндавик были эвакуированы. Эксперты предупреждают, что участившиеся землетрясения могут быть предвестниками нового извержения вулкана, о мощности которого пока остаётся лишь гадать, передаёт WION.

А Исландия готовится к потенциальному извержению вулкана, расположенного на юго-западе страны, после того как 9 ноября на острове произошло более тысячи подземных толчков. А в понедельник было зафиксировано ещё около 900 новых толчков.



Сейчас появились видеоролики, на которых показано, как на поверхности земли в городе образуются огромные трещины, из которых начинает выходить пар. Давайте посмотрим!



Дороги начали трескаться, а здания стали прогибаться под давлением подземной магмы, в то время как Исландия готовится к возможному извержению вулкана. В понедельник на юге страны произошло ещё 900 землетрясений. А за последние недели в районе Рейкьянеса было зарегистрировано уже несколько десятков тысяч подземных толчков.



Учёные начали беспокоиться, поскольку лава начала подниматься на поверхность, как объясняет Мэтью Джеймс Робертс из Метеорологической службы Исландии.



МЭТЬЮ ДЖЕЙМС, Метеорологическая служба Исландии: Эта интрузия магмы в земную кору происходит на протяжении 5 километров. И начнём с того, что расплавленная порода, магма, проникает туда со скоростью несколько тысяч кубических метров в секунду. Сейчас эта интрузия происходит лишь ненамного ниже земной поверхности. То есть расплавленный слой магмы на протяжении 15 километров, действительно, простирается прямо под прибрежным городом Гриндавик.



Все 3800 жителей этого города за минувшие выходные были эвакуированы из своих домов. Большинство из них смогли разместиться у друзей и родственников, и только от 50 до 70 человек расположились в эвакуационных центрах.



Местный житель Ханс Вера говорит, что они привыкли к землетрясениям, но не к таким мощным.



ХАНС ВЕРА, житель Гриндавика: Трясло всё время, так что не было возможности заснуть и вообще что-то делать... Так что мы начали понимать: это уже не похоже на нормальную ситуацию.



Эвакуированным жителям разрешили ненадолго вернуться домой, чтобы взять свои вещи, но только в сопровождении спасателей.



ХАНС ВЕРА: Огромное число машин спасателей, около 20 полицейских — все с включёнными мигалками, это выглядело просто нереально. Было похоже на какую-то зону боевых действий или что-то в этом роде, это было действительно необычно.



Власти опасаются, что подземная магма пробьёт поверхность земли и потенциально может поразить этот прибрежный город, а также геотермальную электростанцию.



МЭТЬЮ ДЖЕЙМС: И главное беспокойство с точки зрения возможных опасностей и рисков заключается в том, что магма способна выйти на поверхность и вызвать извержение с образованием трещин в «гавайском стиле» — когда лава вызывает извержение вулкана. И это может привести к образованию трещин на большом расстоянии.



Полуостров Рейкьянес считается «горячей точкой» в плане вулканической и сейсмической активности, причём вулканическая активность здесь наблюдалась совсем недавно, в июле. А в марте 2021 года фонтаны лавы начали извергаться из трещины в земле длиной более 2000 футов, это выглядело очень впечатляюще.



МЭТЬЮ ДЖЕЙМС: Сейчас мы столкнулись с этой огромной неопределённостью: произойдёт ли извержение? И если да, то какой именно ущерб это принесёт?



Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.