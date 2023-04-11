«Офигеть, вот это мы попали» — драматические кадры извержения вулкана на Камчатке привлекли мировое внимание

Во вторник в СМИ начали распространяться драматические кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, который ночью стал выбрасывать в небо столб пепла высотой около десяти километров. Некоторые школы на Камчатском полуострове были закрыты, а местным жителям рекомендовали оставаться дома и пользоваться масками, передаёт Tetova News.

Вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка в России начал извергаться во вторник, выбрасывая в небо столб пепла высотой десять километров.



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Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) распространила предупреждение c уведомлением вулканической обсерватории о повышенной опасности для авиации, где отмечается, что в любой момент может произойти выброс пепла на высоту 15 километров.



По данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, извержение вулкана Шивелуч началось сразу после полуночи, достигнув пика примерно через шесть часов. Вулкан выбросил облако пепла, покрывшее площадь в 108 тысяч квадратных километров.



Потоки лавы хлынули из вулкана, растопив снег и вызвав предупреждение об опасности схода грязевых потоков вдоль близлежащего шоссе, в то время как окружающие деревни были покрыты слоями серого пепла толщиной до 8,5 сантиметра, самыми массивными за последние 60 лет.



Некоторые школы на Камчатском полуострове, расположенном примерно в 6800 километрах к востоку от Москвы, были закрыты, а жителям рекомендовали оставаться дома, сообщил в телеграм-канале глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.



На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«В 06:31 произошло извержение вулкана Шивелуч! При пеплопаде оставайтесь дома, пользуйтесь масками», — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2023 года.