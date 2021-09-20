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BFM TV: извержение вулкана в Исландии стало самым продолжительным за полвека

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Исландии уже полгода продолжается извержение вулкана Фаградальсфьядль в 40 км от столицы страны Рейкьявика, передаёт BFM TV. Спящий 6 тысяч лет вулкан проснулся 19 марта, однако его извержение отличается низкой интенсивностью.

Исландский вулкан Фаградальсфьядль по-прежнему извергается.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль стало самым продолжительным за более чем 50 лет. Оно началось 19 марта.
 
Это самое продолжительное извержение, зарегистрированное в Исландии в XXI веке. В то же время у него очень низкая интенсивность. За полгода из кратера вылилось около 143 миллионов кубических метров лавы.
 
Последнее более продолжительное извержение произошло на вулканическом острове Сюртсей в архипелаге Вестманнаэйяр. Оно длилось с 14 ноября 1963 года по 5 июня 1967 года.
 
Дата выхода в эфир 19 сентября 2021 года.
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