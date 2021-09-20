BFM TV: извержение вулкана в Исландии стало самым продолжительным за полвека

11:47
Цена на газ в Европе впервые превысила $1300 за 1000 кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1300 за 1 тыс. куб. м, побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
11:44
Задержанный болельщик «Спартака» арестован на десять суток
Болельщик московского «Спартака» Евгений Кравченко получил своё наказание после матча десятого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:0).
11:41
В Group-IB рассказали о потерях бизнеса из-за глобального сбоя в работе Facebook
Владимир Калугин, руководитель отдела специальных проектов департамента Digital Risk Protection Group-IB, заявил в беседе с RT, что, согласно поверхностным подсчётам, общие потери бизнеса могут составлять $582,4 млн за шесть часов глобального сбоя в работе Facebook.
11:37
Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк арестован на два месяца по делу о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владивостока.
11:33
В России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 25 781 заболевшем. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
11:29
Зиньковский: за год в школу сходил не больше раза, но ЕГЭ сдал
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о том, как готовился к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
11:19
Глава Минфина России Антон Силуанов находится на самоизоляции
Министр финансов России Антон Силуанов находится на самоизоляции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
11:16
Кабаева призвала FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх в Токио
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.
11:09
В СК рассказали подробности побега пяти человек из истринского изолятора
Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК России Руслан Юсупов рассказал в интервью РИА Новости подробности побега пяти человек, в том числе Александра Мавриди, из истринского изолятора временного содержания.
11:07
«Чемпионат» готов бесплатно показывать все матчи РПЛ вместе с Okko
Мультимедийный сервис Okko рассказал о готовности показывать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) вместе с «Чемпионатом» в случае победы в тендере.
11:00
СК просит продлить арест устроившему стрельбу в казанской гимназии
Следствие просит до следующего года оставить под арестом Ильназа Галявиева, который обвиняется в стрельбе в казанской гимназии №175. Суд рассмотрит ходатайство 7 октября.
10:56
Зобнин открыл детскую футбольную школу
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил об открытии детской футбольной школы.
10:52
Синоптики предупредили о сильных дождях на Кубани
Синоптики Краснодарского гидрометцентра предупредили о сильных дождях в регионе во вторник, 5 октября.
10:50
Макгрегор рассказал, сколько на самом деле PPV заработал его реванш с Порье
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, сколько было продано платных трансляций его второго боя с Дастином Порье.
10:44
Акции «Газпрома» на открытии торгов обновили исторический максимум
Цена акций «Газпрома» на открытии торгов обновила исторический максимум, превысив 382 рубля.
10:44
Актёр Гаркалин госпитализирован с коронавирусом
Актёр Валерий Гаркалин находится в больнице в Коммунарке с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподаёт артист.
10:30
Следователь рассказал о методах конспирации сбежавшего из истринского ИВС
Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК Руслан Юсупов рассказал о методах конспирации Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре.
10:24
Роскомнадзор заблокировал восемь страниц с ложными сообщениями о выборах
Роскомнадзор удалил 13 публикаций и заблокировал восемь страниц, на которых распространялась недостоверная информация о российских выборах.
10:19
Претендентам на право показа матчей РПЛ выставят порог в четыре миллиарда рублей
В тендере на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) борются рекордное число участников.
10:12
В Бразилии полиция арестовала футболиста, избившего арбитра во время матча
Полиция Бразилии задержала футболиста «СК Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который избил арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона с «Гуарани».
10:08
После пожара в больнице в Кирове возбудили уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в инфекционном отделении больницы Кирова.
10:07
Сенатор Артамонов прокомментировал проект бюджета России на 2022—2024 годы
Председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал, какие предложения Совета Федерации учли при разработке бюджета на 2022—2024 годы.
10:00
Степанова и Букин снялись с турнира Finlandia Trophy
Вице-чемпионы Европы 2019 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не выступят на турнире Finlandia Trophy, который стартует 7 октября в Эспоо.
09:56
В Совфеде поддержали идею создания операционной системы для детей
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение создать отечественную операционную систему для детей.
09:54
В России проведено более 194 млн исследований на коронавирус
В России с начала пандемии проведено более 194 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
09:53
Арена чемпионата мира по волейболу в Кемерове будет готова в концу марта 2022 года
Строительство спортивного комплекса «Кузбасс Арена» завершится к концу марта 2022 года.
09:46
Фергюсон в беседе с Хабибом отреагировал на невыход Роналду в стартовом составе
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов побеседовал с Алексом Фергюсоном.
09:41
Цена на газ в Европе впервые достигла $1228 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1228 за 1 тыс. куб. м, побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
09:35
Следователь рассказал подробности расследования дела Мавриди
Основная часть следственных действий в рамках трёх уголовных дел в отношении Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, завершена. Об этом сообщили в управлении СК России по Московской области.
09:29
Кафанов рассказал, был ли конфликт с Бердыевым
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о конфликте с Курбаном Бердыевым во время совместной работы в казанском «Рубине».
09:21
Хедман, Зибанеджад и Ландеског первыми получили вызов в сборную Швеции на ОИ-2022
Стали известны имена первых трёх хоккеистов, получивших приглашение от тренерского штаба сборной Швеции на Олимпиаду в Пекине.
09:20
На Кубани 20 домов сместились из-за подвижки грунта от осадков
20 домов сместились в селе Сергей-Поле Лазаревского внутригородского района Краснодарского края в связи с подвижкой грунта, произошедшей из-за обильных осадков.
09:13
Ибрагимович: Джокович — он как я
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о схожести с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
09:04
СК возбудил новые уголовные дела после убийства трёх девушек в Гае
Следователи возбудили уголовные дела по статьям об изнасиловании, надругательстве и поджоге после убийства трёх девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
08:53
В Москве установлено рекордное атмосферное давление
В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления для 5 октября. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, это четвёртый рекорд подряд.
08:47
Лукаку рассказал, что помогло ему настроиться на матч против сборной России
Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку рассказал, как настраивался на матч со сборной России на чемпионате Европы — 2020.
08:36
На Украине выявили 9846 случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки увеличилось на 9846, достигнув 2 469 856.
08:33
Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе
Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе (США).
08:23
Подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае признал вину
Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае в Оренбургской области, признал вину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.
08:22
Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал выступление на чемпионате Европы.
08:07
СК начал проверку по факту пожара в больнице в Кирове
Следователи начали проверку по факту пожара в инфекционном госпитале в Кирове, в результате которого погибли два пациента.
08:07
Байлз попала на обложку американского журнала Time
Четырёхкратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике американка Симона Байлз попала на обложку Time.
08:01
Гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Колорадо»
«Миннесота Уайлд» обыграл «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:55
Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11
Компания Microsoft официально выпустила операционную систему (ОС) Windows 11 на день раньше планируемой даты.
07:41
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
В России телефонные мошенники придумали новый способ, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор и похитить у неё деньги.
07:22
МИД Японии выступил за мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня
Правительство Японии надеется на мирное урегулирование вопросов вокруг Тайваня. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
07:11
Рубль снижается к доллару
В начале торгов во вторник, 5 октября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
06:57
В Москве 5 октября ожидается до +11 °С
В Москве во вторник, 5 октября, ожидается до +11 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
06:45
В Facebook назвали причину глобального сбоя
Сбой в социальной сети Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщила команда инженеров компании.
06:40
В парламенте Швеции заявили о необходимости вступления страны в НАТО
Депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами по партии (умеренные) вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО. Такую необходимость парламентарий объяснил в том числе «действиями России». RT ознакомился с документом.