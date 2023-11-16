Washington Times Оригинал

WT: инциденты в Балтийском море заставили Запад задуматься над усилением защиты подводной инфраструктуры

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В НАТО задумались над усилением защиты подводной инфраструктуры, сообщает The Washington Times. К этим мыслям альянс подтолкнули недавние инциденты в Балтийском море, когда был повреждён газопровод и интернет-кабели. Через оптоволоконные провода, находящиеся на дне морей и океанов, проходит 95% международного обмена данными и голосовыми сообщениями. В сфере обороны этих критически важных объектов сложилась катастрофическая ситуация, рассказывает американское издание.
WT: инциденты в Балтийском море заставили Запад задуматься над усилением защиты подводной инфраструктуры
Reuters

В НАТО заявили о планах по усилению защиты подводной инфраструктуры, сообщает The Washington Times. К такому шагу альянс подтолкнули недавние инциденты в Балтийском море, когда был повреждён газопровод и коммуникационные кабели.

Сложилась катастрофическая ситуация, продолжает американское издание. Многие люди полагают, что большая часть мировой коммуникации осуществляется через спутники, но на самом деле 95% международных данных и голосовых сообщений проходят через оптоволоконные кабели, находящиеся на дне морей и океанов.
 
«Мы видели инциденты, произошедшие в прошлом месяце в Балтийском море, когда были повреждены газопровод и интернет-кабели, и это напомнило нам об уязвимости, а также важности этого типа инфраструктуры», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
 
После начала боевых действий на Украине альянс уже усилил патрулирование вблизи критически важных объектов подводной инфраструктуры, добавил он: «Мы находимся в процессе создания нового центра в нашем командовании ВМС в Великобритании, чтобы лучше координировать усилия союзников, работать с партнёрами, работать с Европейским союзом, а также частным сектором для улучшения обмена информацией и увеличения усилий по защите критически важных объектов подводной инфраструктуры».
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источник
Washington Times США Северная Америка
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