WION: личные данные военнослужащих США продаются в даркнете за копейки

В теневом секторе всемирной интернет-сети можно купить личную информацию, касающуюся военнослужащих США, потратив всего 12 центов на каждое досье. Это выяснили эксперты из Университета Дьюка в ходе исследования, финансируемого Военной академией США в Вест-Пойнте. Они выдали себя за покупателей и смогли напрямую связаться с подпольными брокерами, которые продают эти базы данных, передаёт WION.
Двенадцать центов — что ж, вот сколько это будет стоить! Согласно исследованию, проведённому экспертами из Университета Дьюка, вы можете купить в даркнете личную информацию о военнослужащих США, потратив всего 12 центов за каждое досье.
Верно! Авторы исследования, финансируемого Военной академией США в Вест-Пойнте, фактически выдали себя за покупателей, чтобы связаться с фирмами-брокерами, которые продают базы данных о людях, находящихся на военной службе. При этом у одного из брокеров исследователи приобрели данные, касающиеся почти 5000 военнослужащих — включая их имена, домашние адреса, адреса электронной почты и многое другое.
Итак, исследователи создали специальный сервер в Сингапуре, на который эти брокеры отправили личные данные о действующих военнослужащих, а также о ветеранах и их семьях. В отчёте говорится, что брокеры также продавали крупные объёмы данных о лицах, находящихся на военных объектах по геозонам, таким как Форт-Брэг и Квантико.
Эксперты считают, что эти данные распространяются, чтобы затем можно было шантажировать людей на основании их места работы или их привычек. Между тем, согласно отчётам, объёмы индустрии теневых брокеров подобных данных оцениваются примерно в 214 миллиардов долларов.
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