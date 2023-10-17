NTD: пожилых австралийцев учат распознавать интернет-мошенничество

Пожилых австралийцев учат распознавать интернет-мошенничество. Как передаёт NTD, в прошлом году из-за кибермошенников австралийцы потеряли два миллиарда долларов США. В основном жертвами обмана становятся пожилые, инвалиды и аборигены. Теперь банковские служащие рассказывают людям о том, как действуют обманщики и как от них защититься.

Пожилой австралиец Ларри однажды чуть не стал жертвой интернет-мошенников.

ЛАРРИ ПИОНИЛЬЯ, житель Аделаиды: Я почти открыл ноутбук, но потом запереживал. Таких ситуаций раньше у меня не было. Поэтому я тут же закрыл компьютер, а дочь сказала: «Папа, это мошенник. Остановись».

Сейчас Ларри чувствует себя уверенней. Он ходит на специальные курсы, где пожилых людей учат распознавать интернет-мошенничество.

По данным Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите потребителей, в прошлом году из-за кибермошенников австралийцы потеряли два миллиарда долларов США. В основном жертвами обмана становятся пожилые, инвалиды и аборигены.

ЖИТЕЛЬНИЦА АДЕЛАИДЫ: Мы пока не пострадали, но постоянно об этом думаем, ведь поддаться на обман легко. Думаю, просто нужно обладать информацией и быть готовым к отпору.

ЖИТЕЛЬ АДЕЛАИДЫ: Я беспокоюсь за многих людей, которые, возможно, не так хорошо разбираются в этом, как я.

Курсы проходят в футбольном клубе Аделаиды. Пожилых обучают банковские служащие.

НИК МЭЙ, сотрудник компании Beyond Bank: Много людей уже пострадали от мошенников. Поэтому мы очень хотим рассказать нашим клиентам и сообществу о том, как действуют обманщики и как от них защититься.

КЭРОЛИН ПАЙПЕР, сотрудница организации Anglicare SA: Знания — это сила наших клиентов. Поэтому чем больше информации мы им предоставим, тем безопаснее станет их будущее.

Такое обучение планируют проводить по всей Австралии.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.