Fox News: встреча с Си стала провальной для Байдена

Две трети американцев не одобряют текущую политику США, и встреча президента Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином вряд ли исправит положение, передаёт Fox News. Население страны видит, что чем больше правительство тратит на вмешательства в конфликты, тем хуже становится ситуация, поэтому растёт поддержка популистской программы Трампа «Америка превыше всего».

ЛОРА ИНГРЭМ, ведущая Fox News: И, кстати, говоря о беспокойстве. Посмотрите на госсекретаря Байдена, Тони Блинкена. Во время встречи в Сан-Франциско он казался очень обеспокоенным всякий раз, когда Байдену позволяли самостоятельно говорить и двигаться. Посмотрите на его выражение лица, когда Байден отвечал на довольно неудобный вопрос.

ЖУРНАЛИСТКА: Господин президент, после сегодняшних переговоров продолжите ли вы называть Си «диктатором»? Это слово, которое вы использовали ранее в этом году.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Послушайте, он такой и есть. Я имею в виду, он диктатор в том смысле, что он человек, который возглавляет страну, коммунистическую страну, чей государственный строй полностью отличается от нашего.

ЛОРА ИНГРЭМ: И посмотрите на его выражение лица, когда ранее в тот же день журналистов прогоняли с переговоров. Блинкен не полный идиот, потому что он знает, что две трети страны сейчас говорят, что Америка как государство идёт по неправильному пути. Скорее всего, он задаётся вопросом, как эту ситуацию исправит то, что Байдена усадили напротив Си.

По этой же теме в новом опросе Школы права университета Маркетт, проведённом до саммита, рейтинг Трампа на 4 процента выше, чем у «очень опытного» Джо Байдена. Также только что опубликованы результаты самого свежего опроса The Washington Post и Монмутского университета. Он показывает, что популистский, а не глобалистский подход Трампа под девизом «Америка превыше всего» как для внешней, так и для внутренней политики получает всё больше поддержки.

Потому что американцы видят, что происходит по всему миру: кажется, что чем больше мы тратим денег, тем хуже становится ситуация. Они недовольны опосредованной войной Байдена на Украине: 51 процент первичных избирателей-республиканцев из Нью-Гемпшира считают, что нам надо прекратить отправлять военную помощь. Что касается важнейших проблем, теперь список возглавляет незаконная иммиграция: 25 процентов заявляют, что она самая важная, затем идут инфляция и растущие цены (20 процентов), а потом — использование Минюста в политических целях (10 процентов).

Ничто на этой неделе не поменяет общее представление населения, что Байден просто не может справиться со своей ролью на международной арене: 46 процентов американцев заявили, что в отношениях с Китаем они доверяют Трампу больше, и лишь 34 процента больше доверяют Байдену.

Я думаю, американцы догадались… Повторюсь: они смотрят по сторонам, видят язык тела, видят всё. Так что они догадались о масштабном фарсе Байдена, и саммит как ничто другое только укрепит их в этой мысли. Американцы, которые считают, что мы должны оставаться свободной, независимой страной, поймут, что саммит Байдена и Си не хороший старт для нового этапа американо-китайских отношений, а провальный итог уже пошатнувшегося положения США на международной арене и президентства Байдена.