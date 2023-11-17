New York Post: война на Украине зашла в тупик, и Байдену пора принять решение

Зашла ли война на Украине в тупик, задаётся вопросом старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохач в колонке для New York Post. По его мнению, если принять во внимание недавние заявления генерала Валерия Залужного в западной прессе, то ответ предполагает именно это. Украинский военный уверен, что серьёзные успехи теперь маловероятны.

Долгожданное украинское контрнаступление не привело к территориальным завоеваниям. Недавно ВСУ предприняли рывок через Днепр недалеко от Херсона, чтобы попробовать поставить под угрозу российские линии снабжения и Крым*. Тем не менее констатирует Рохач, в долгой войне на истощение время играет на руку России.

Всё больше растёт беспокойство среди западных союзников Киева. Особенно это заметно в Соединённых Штатах. Человеческие потери для Украины имеют гораздо большее значение, чем для России, считает Рохач. По его мнению, причина этого в том, что Киев ценит жизни своих солдат выше и при этом усиленно строит украинскую демократию после революции «майдана» 2014 года.

Далибор Рохач также считает, что Москва не может напрямую победить Украину, несмотря на то, что Запад слишком медленно и неохотно поставляет необходимое вооружение Киеву. Некоторые из таких поставок всё ещё могут иметь значение. Это особенно касается систем ПВО, ракет Taurus или натовских истребителей.

Если Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, вина за это будет во многом лежать на Западе, считает издание. Поэтому президенту Байдену и его европейским коллегам следует хорошенько задуматься, что будет после окончания войны.

«Эффективность нашей военной помощи Украине невозможно измерить. Просто с точки зрения возвращённой территории. Нам нужно укрепить позиции Украины на предстоящих переговорах», — цитирует NYP представителя французской службы национальной безопасности.

Однако Рохач уверен, что подобный тезис не может быть верен. По его мнению, конфликт не может быть урегулирован путём переговоров. По крайней мере пока Москва не откажется от «денацификации» и «демилитаризации» Украины. Более того, он считает, что России верить нельзя, пока у руля стоит Путин. Ведь любую паузу в виде прекращения огня или мирного соглашения русские используют, чтобы «перегруппироваться» и «снова атаковать».

Именно поэтому, пишет Рохач, вместо подготовки к переговорам стоит сосредоточиться на сдерживании России. А именно в этом Украина и Запад потерпели неудачу в 2014 и 2022 годах. Для этой цели, по мнению автора, как раз подошло бы членство Украины в НАТО, и как раз французы больше всего поддерживают этот шаг.

Однако, к большому сожалению, американские политики не одобряют этот вариант и ни Байден, ни ведущие кандидаты в президенты от республиканцев, похоже, не заинтересованы в присоединении этой страны в ближайшем будущем.

Рохач называет это большой ошибкой, однако это не отменяет необходимости сдерживающего фактора против российского реваншизма. Другим вариантом могло бы стать вооружение Украины до зубов по последнему слову западных технологий по примеру Израиля. Однако создание и поддержание вооружённых сил такого размера и качества будет чрезвычайно дорогостоящим.

Если продолжать наращивать военную мощь Украины и оставить нерешёнными геополитические вопросы региона, это неизбежно приведёт к нестабильности в будущем.

Отсюда встаёт вопрос об альтернативах. По мнению Рохача, среди вариантов возможно создание коалиции желающих защищать Украину. Или дислокация крупных многонациональных сил на территории этой страны. Но вряд ли какая-либо страна, кроме США, может успешно гарантировать будущую безопасность Украины.

Именно поэтому, подытожил Рохач, Байден должен в самое ближайшее время дать ответы на эти острые вопросы. Иначе украинский конфликт грозит стать постоянной частью глобального ландшафта.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).