Independent: помощь США Украине «близка к концу» — конгресс отказывается выделять новые средства

Американская поддержка Украины «близится к концу» в условиях отсутствия финансирования со стороны конгресса, заявляет Белый дом. Как сообщает The Independent со ссылкой на официальных лиц, уже сейчас США вынуждены «жёстко ограничивать» помощь Киеву из-за сокращающегося объёма средств. Если конгресс так и не пойдёт навстречу Байдену и не одобрит пакет помощи Украине, финансирование может прекратиться в ближайшее время.

Американская помощь Украине «близится к концу» в связи с отсутствием финансирования со стороны конгресса, официально предупреждает Белый дом. Как сообщает The Independent со ссылкой на официальных представителей Вашингтона, США очень скоро могут потерять возможность обеспечивать украинскую армию необходимым оружием и боеприпасами, если конгресс так и не примет законопроект о дополнительном финансировании, предложенный Джо Байденом в октябре.

На данный момент прошло чуть меньше месяца с момента обращения Байдена с просьбой о выделении средств на помощь Украине и Израилю, однако палата представителей, контролируемая республиканцами, так и не отреагировала на его просьбу. Как отмечает издание, большая часть конгрессменов настроена против дальнейшего финансирования конфликтов, в особенности — украинского. И, как показывают их недавние решения, они не намерены отступать от своей позиции: ранее на этой неделе палата представителей США одобрила финансирование правительства без помощи Украине и Израилю.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби, отсутствие действий со стороны конгресса уже сейчас вынуждает правительство «жёстко ограничивать» пакеты, предоставляемые Киеву в последние месяцы. Выделенные ранее средства на помощь Украине заканчиваются, а новые конгресс не предоставляет.

Как утверждает сам Кирби, помощь со стороны Америки «близится к своему концу». Он заявил, что «способность США продолжать оказывать поддержку Украине всё больше и больше оказывается под угрозой»: если конгресс так и не пойдёт навстречу Байдену, финансирование Киева может прекратиться в ближайшее время.