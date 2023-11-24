Danny Haiphong: НАТО не справляется даже на Украине — о войне с Россией и Китаем ему стоит забыть
Я не знаю, видели ли вы эту статью, но Брайан, как и все вы, говорил на эту тему. В журнале Business Insider недавно была опубликована, на мой взгляд, очень интересная статья о том, что контрнаступление вызывает сомнения: правильно ли американские и западные военные готовят свои войска к такой войне? И вы все тоже в той или иной мере говорили про это.
И это наводит меня на мысль: если сейчас западные СМИ всё больше говорят о том, что даже само НАТО не стало бы ввязываться в такую войну, которую сейчас ведёт Украина, — хотя я думаю, что это противоречит тому факту, что они сами буквально подталкивают, финансируют и вооружают Украину для ведения такой войны… В любом случае, кажется, что они отступают.
Но если это действительно так… Если США, которые находятся во главе НАТО, Евросоюз, все страны НАТО, за исключением нескольких — если все они задаются вопросом о своих возможностях в отношении Украины, то каково же будущее этого конфликта и самого НАТО в целом? Если они действительно не способны вести даже такую войну, то как они вообще могут рассчитывать на что-то в отношении России и Китая? Потому что мне кажется, что ни в политическом, ни в военном плане это не представляется возможным. Хотелось бы послушать ваше мнение по этому поводу. Может, кто-то хочет высказаться?
БРАЙАН БЕРЛЕТИК, бывший морской пехотинец ВС США: Ну, что касается военного аспекта, возьмём те же небольшие войны, которые США вели по всему миру. Поначалу они добивались успеха — в Ираке в 1990-е годы и в начале 2000-х годов. Первоначальный успех был обусловлен технологическим несоответствием между их вооружёнными силами и вооружёнными силами других стран. Но уже в Ираке мы наблюдали за тем, как всё начало проседать.
И вот 2006 год, израильская война с Ливаном, с «Хезболлой», в Южном Ливане — они провели ту крупную воздушную кампанию, и у них заканчивались бомбы, им требовалась экстренная помощь США. Тогда США послали туда наземные войска, а «Хезболла» просто отбросила их назад, потому что уже в то время даже такие нерегулярные ВС стали обладать военными технологиями, которые ставили их на один уровень с такими силами, как Израиль или США.
Именно поэтому США оказались в этом болоте в Ираке, в Афганистане и в Сирии. Аналогичная проблема была и во Вьетнаме, несмотря на то, что США обладали огромной военной мощью. Люди, возможно, не понимают этого, но мы тогда потеряли более десяти тысяч самолётов, потому что Вьетнам в то время получал современные технологии ПВО.
В этом и заключается проблема США. Тактика «маленьких войн» больше не работает, а возможности вести крупномасштабную войну у них вовсе нет. Такая война, как мы все уже много раз говорили, требует огромной промышленной базы, которой нет ни у США, ни у Европы. А с началом специальной военной операции, когда они ввели санкции против России и лишили Европу доступа к дешёвой энергии, создать необходимую промышленную базу стало ещё сложнее.
Между тем Россия и Китай имеют огромное преимущество. Заголовок статьи звучал примерно так: «США неправильно готовят свои войска к такой войне», да? Они не готовят свои войска, они их не оснащают, а их военно-промышленный комплекс не готов к условиям, необходимым для ведения современной войны в наши дни и победы в ней.
Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.
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