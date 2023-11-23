Экс-посол США в России: провал контрнаступления ВСУ и война на Ближнем Востоке отвлекают от Украины внимание её западных союзников

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Fox News: Байден на протяжении 50 лет принимает неверные решения по внешней политике США Fox News
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Bloomberg: в новой холодной войне США рискуют повторить судьбу Советского Союза Bloomberg
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Непомнящий сыграл вничью третью партию подряд на этапе Grand Chess Tour в США
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Левона Ароняна в партии третьего тура пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
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РИА Новости: расчёт «Града» помешал бойцам ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Российский расчёт установки РСЗО БМ-21 «Град» сорвал ночную попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении.
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Джокович победил Норри и вывел сборную Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса
Теннисист Новак Джокович из сборной Сербии одержал победу над Кэмерона Норри из Великобритании в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, «Финал восьми» в Малаге (Испания).
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Минобороны: средства ПВО уничтожили 16 БПЛА над Крымом и Волгоградской областью
В ночь на 24 ноября средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Крымским полуостровом и ещё три над Волгоградской областью.
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В Красноярском крае возбудили уголовное дело против экс-депутата Гольдмана
Правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело против бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана.
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Пожар в трансформаторе на юго-востоке Москвы локализован
Пожар, охвативший трансформатор на юго-востоке Москвы, локализован.
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NS: Россия и Китай активно отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге
Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау выразил мнение, что Россия и Китай уже лишают Запад союзников на Глобальном Юге, а западные лидеры глубоко заблуждаются во мнении о доминирующем положении США и Европы в мире.
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МВД Финляндии: граница с Россией будет закрыта, если поток мигрантов не снизится
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила в эфире Yle, что, если поток мигрантов не снизится, границы с Россией будут полностью закрыты.
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МО: экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО
Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» ЦВО проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации.
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В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»
Сенатор Артём Шейкин сообщил, что в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе «Аврора».
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Операторы дронов-камикадзе Тульских десантников поразили пехоту ВСУ у Артёмовска
Расчёт БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артёмовском направлении.
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Примкнувшая к ВСУ американка Мациоровски: в украинской армии выросли потери
Приехавшая из США и примкнувшая к ВСУ медсестра Ребекка Мациоровски заявила, что украинская армия потеряла большое количество бойцов за последнее время.
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Воздушная тревога прозвучала в израильском кибуце у границы с сектором Газа
Сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Нир-Ам, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.
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ТАСС: в Москве горит трансформатор на площади 200 квадратных метров
Трансформатор горит на территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы на площади 200 кв. м.
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В ДТП под Новосибирском погиб человек
Один человек погиб, ещё трое пострадали в дорожной аварии с выездом на встречную полосу на территории Болотнинского района Новосибирской области.
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STT: в Хельсинки россияне регулярно несут цветы к сожжённому танку Т-72
Живущие в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожжённому российскому танку Т-72.
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Учёные Telescope Array зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы
Международная коллаборация учёных и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого пока невозможно определить.
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Politico: в Нью-Джерси приостановлен закон о санкциях за связи с Россией
Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нём ранее закона о санкциях против связанных с Россией компаний в свете постановления суда.
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Группировка «Юг» сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ
Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.
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Специалист предостерёг от бесконтрольного приёма антибиотиков при простуде
Эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов подчеркнул в беседе с RT, что бесконтрольный приём антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что опасно как для человека, лечившего простуду таким способом, так и для других людей, которые могут быть инфицированы.
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Al Mayadeen: больницам в Газе не хватает поставляемых медикаментов даже на день
Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день.
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Умер польский актёр из саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял
В Польше скончался актёр театра и кино, известный своими ролями в комедии «Ва-банк» и саге «Ведьмак» Влодимеж Мусял.
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Дипломат Стано допустил принятие Молдавии и Грузии в ЕС по частям
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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KI: в образовательном уровне украинцев возник провал из-за «утечки мозгов»
Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов», а в образовательном уровне населения возник провал.
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Guardian: украинскую беженку едва не выгнали на улицу в Британии
Украинка Виктория рассказала в интервью Guardian, что в Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, а её саму едва не выгнали на улицу.
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Маск: градус конфликта в Европе растёт с каждым годом, если не месяцем
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что градус конфликта в Европе растёт ускоренными темпами.
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Президент Сербии Вучич похвалил вертолёты Ми-35 российского производства
Президент Сербии Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолёты Ми-35 российского производства и отметил, что ценит их больше, чем все остальные вертолёты в армии страны.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
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Myśl Polska: украинцы массово умирают из-за амбиций США и ЕС
Обозреватель Myśl Polska Якуб Янек выразил мнение, что из-за амбиций стран Запада в конфликте массово погибают украинцы.
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто.
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ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
ЦБ России поддерживает запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета.
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В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога.
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«Известия»: в правительстве выступили против запрета продажи вейпов
В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления.
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DR: вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей
Обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен заявила, что датские наёмники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержки от властей.
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RS: Западу придётся отменить санкции, чтобы Россия согласилась на мир
Аналитик София Ампгкариан выразила мнение, что западные санкции против России потерпели полный провал, а для заключения мирного соглашения на Украине их потребуется отменить.
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СК: в Ростовской области завели дело после гибели от угарного газа четырёх детей
Следователи в Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх детей в возрасте от 6 лет до 15 лет от отравления угарным газом.
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RTE: в Дублине силовики перекрыли центр города после начавшихся беспорядков
Правоохранители в ирландской столице Дублине полностью перекрыли доступ к центральной улице города О'Коннелл-стрит, которая была охвачена протестами после инцидента с нападением на детей.
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Чолаку: Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью радио Europa FM, что страна не готова выполнить решение Европейского суда по правам человека о правовом статусе однополых пар.
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МЧС доставило новую партию гумпомощи в сектор Газа
Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко заявил, что ведомство доставило очередную партию гуманитарного груза в сектор Газа.
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МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
МЧС России разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимо предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.
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В Домодедово прибыл новый борт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа
Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян в составе 103 человек доставлена в Россию в аэропорт Домодедово.
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МЧС: за сутки через КПП «Рафах» прошёл 101 россиянин
За минувшие сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» прошла группа из 101 россиянина.
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Гладилин: «Спартаку» будет очень сложно в матче с «Балтикой»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что матч 16-го тура чемпионата России в Калининграде с местной «Балтикой» не станет лёгкой прогулкой для футболистов московской команды.
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RT поговорил с пленным боевиком «Кракена», который выдал важные данные о ВСУ
RT поговорил с пленным боевиком украинского нацбата «Кракен». Благодаря переданной им информации мог быть уничтожен один из командиров с позывным Чили.
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UOL: «Зенит» готов заплатить €18 млн за бразильца Артура
Нападающий бразильского «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
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В Чёрном море может сформироваться международная группа по борьбе с минами ВСУ
Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Болгарии и Румынии обсудили план создания рабочей группы по борьбе с украинскими морскими минами в Чёрном море.
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Рылов — о результатах на чемпионате России: мышцы дали о себе знать
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что не ставил больших целей на чемпионате России по плаванию на короткой воде 2023 года в Санкт-Петербурге.
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Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трёх КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо».
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Защитник ХК «Спартак» Вишневский выбыл из-за травмы на неопределённое время
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что защитник Дмитрий Вишневский не сможет помочь команде в выездном турне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за повреждения.
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Белоус: без нарушения спортивного режима Жалолиддинов может вернуться в РПЛ
Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус считает, что потенциал Жасура Жалолиддинова позволяет полузащитнику играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).