Экс-посол США в России: провал контрнаступления ВСУ и война на Ближнем Востоке отвлекают от Украины внимание её западных союзников

Провал контрнаступления ВСУ и вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС отвлекли внимание Запада от украинского конфликта, что является «хорошей новостью» для президента России Владимира Путина, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в интервью каналу MSNBC. По его словам, Россия не будет вести переговоры до выборов в США, так как понимает, что победа Дональда Трампа позволит ей рассчитывать на более выгодное соглашение.

Он затронул тему Газы и того, что происходит на Ближнем Востоке. И, как мне кажется, он надеется, что Соединённые Штаты и другие западные союзники Украины отвлекутся на неё. Из того, что я вижу, как мне кажется, этого пока не происходит, по крайней мере не в США. Но как насчёт других союзников Украины? Не отвлеклись ли они?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в Москве: В целом в качестве отвлекающего фактора сыграл тот факт, что контрнаступление Украины этой осенью пошло не так, как надеялись. Сейчас идёт много споров о том, что делать дальше. И это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы спорили на эту тему. Он хочет, чтобы конгресс США отложил выделение военной помощи. Это хорошие новости для Путина. Он хочет, чтобы мы говорили только о войне на Ближнем Востоке, а не о его войне.

Это всё хорошие новости для него. Кстати, как и некоторые из последних ваших статей, когда мы говорим о катастрофах, которые могут ждать американскую демократию — этого он и ждёт.

В частности, я думаю, теперь совершенно очевидно, что Путин не будет вести переговоры, пока не узнает, кто станет следующим президентом США. Потому что он чувствует — и, как мне кажется, совершенно справедливо, это весьма рациональное его решение, — что он может заключить более выгодное соглашение, если президентом Соединённых Штатов станет Трамп.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.