Несмотря на провал контрнаступления, украинцы должны продолжать сражаться и умирать, чтобы не навредить избирательной кампании Байдена. Как пишет Il Fatto Quotidiano, поражение украинской армии ляжет пятном на имидж американского президента и если разгром и произойдёт, то это не должно случиться до президентских выборов.

Украинское контрнаступление потерпело колоссальный провал. Как пишет Il Fatto Quotidiano, истощив армию и уничтожив большое количество натовского вооружения, Зеленский теперь сталкивается с наступлением России практически по всей линии фронта.

Как продолжает издание, эпицентром боевых действий стала Авдеевка. Стремительность российского наступления вынудила украинцев перебросить часть артиллерии из Запорожья в Донецк. Украине не удалось взять Крым* и не удастся в будущем, поскольку наполовину демилитаризованный ЕС не в состоянии обеспечить вооружение для нового контрнаступления. Авдеевка важна по многим причинам. Она находится в 20 км от Донецка, который Киев держит под прицелом. В ней расположен промышленный комбинат, имеющий принципиальную важность для металлургической промышленности. Также там проходит железная дорога, и недалеко расположена трасса, ведущая в Харьков.

Но несмотря на катастрофическую ситуацию и невозможность занятия территорий, украинцы должны продолжать сражаться и умирать, чтобы не навредить избирательной кампании Байдена. Поражение украинской армии ляжет пятном на имидж американского президента. Если разгром и произойдёт, то это не должно случиться до президентских выборов, равно как и немыслимы переговоры, в результате которых земли будут переданы русским.

«После провала контрнаступления уже не Байден делает одолжение украинцам, позволяя им воевать, а украинцы делают одолжение Байдену, продолжая боевые действия», — уверен автор статьи.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

