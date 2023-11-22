Несмотря на провал контрнаступления, украинцы должны продолжать сражаться и умирать, чтобы не навредить избирательной кампании Байдена. Как пишет Il Fatto Quotidiano, поражение украинской армии ляжет пятном на имидж американского президента и если разгром и произойдёт, то это не должно случиться до президентских выборов.
Украинское контрнаступление потерпело колоссальный провал. Как пишет Il Fatto Quotidiano, истощив армию и уничтожив большое количество натовского вооружения, Зеленский теперь сталкивается с наступлением России практически по всей линии фронта.
Как продолжает издание, эпицентром боевых действий стала Авдеевка. Стремительность российского наступления вынудила украинцев перебросить часть артиллерии из Запорожья в Донецк. Украине не удалось взять Крым* и не удастся в будущем, поскольку наполовину демилитаризованный ЕС не в состоянии обеспечить вооружение для нового контрнаступления. Авдеевка важна по многим причинам. Она находится в 20 км от Донецка, который Киев держит под прицелом. В ней расположен промышленный комбинат, имеющий принципиальную важность для металлургической промышленности. Также там проходит железная дорога, и недалеко расположена трасса, ведущая в Харьков.
Но несмотря на катастрофическую ситуацию и невозможность занятия территорий, украинцы должны продолжать сражаться и умирать, чтобы не навредить избирательной кампании Байдена. Поражение украинской армии ляжет пятном на имидж американского президента. Если разгром и произойдёт, то это не должно случиться до президентских выборов, равно как и немыслимы переговоры, в результате которых земли будут переданы русским.
«После провала контрнаступления уже не Байден делает одолжение украинцам, позволяя им воевать, а украинцы делают одолжение Байдену, продолжая боевые действия», — уверен автор статьи.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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