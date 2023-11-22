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Exxpress: более полумиллиона боеспособных украинцев сбежали из страны

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Если ракеты, танки, боеприпасы и прочие виды оружия Украина может заменять и тратить до тех пор, пока западные союзники согласны всё это поставлять, с личным составом так не поступишь. Как пишет Exxpress, нехватка мужчин, способных держать оружие, стала для Киева огромной проблемой. По данным Евростата, Украину уже покинули 650 тыс. мужчин призывного возраста.
Exxpress: более полумиллиона боеспособных украинцев сбежали из страны
AP

Нехватка мужчин, способных держать оружие, — это огромная проблема для Украины. Как пишет Exxpress, ракеты, танки, боеприпасы и прочие виды военного оборудования можно заменять и тратить до тех пор, пока западные союзники согласны всё это поставлять, но с личным составом дело гораздо хуже.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала конфликта Украину покинули примерно 6,3 млн её граждан. Большинство из них — женщины и дети, однако Евростат, статистическая служба Европейского союза, сообщает, что всего в 27 государствах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тыс. украинских беженцев мужского пола и призывного возраста.

Свежие данные, собранные немецкими ведомствами, красочно демонстрируют, что у украинцев есть проблемы с моральным духом. По данным Министерства внутренних дел Германии, с начала российской спецоперации в страну прибыл ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Но это только официально зарегистрировавшиеся. По оценкам министерства, ещё примерно 100 000 человек не зарегистрировались и, следовательно, пребывают в стране нелегально.
 
Многие из тех украинцев, что обосновались в Германии, видимо, просто не хотят воевать. По оценкам организации Connection e.V., оказывающей помощь дезертирам, «с начала российской спецоперации от призыва в армию бежало не менее 175 тысяч украинских призывников, часть из них — в Германию».
 
В Австрии ситуация аналогичная — по меньшей мере 14 тыс. украинских мужчин призывного возраста приехали в страну в статусе беженцев. Кто-то — с поддельными документами, кто-то — с помощью контрабандистов. В итоге число незарегистрированных случаев въезда гораздо выше. Некоторые из нелегалов, как утверждается, платили до $10 тыс. за справку о том, что они непригодны к военной службе.
 

 

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источник
Exxpress Австрия Европа
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