Exxpress: более полумиллиона боеспособных украинцев сбежали из страны
Нехватка мужчин, способных держать оружие, — это огромная проблема для Украины. Как пишет Exxpress, ракеты, танки, боеприпасы и прочие виды военного оборудования можно заменять и тратить до тех пор, пока западные союзники согласны всё это поставлять, но с личным составом дело гораздо хуже.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала конфликта Украину покинули примерно 6,3 млн её граждан. Большинство из них — женщины и дети, однако Евростат, статистическая служба Европейского союза, сообщает, что всего в 27 государствах — членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тыс. украинских беженцев мужского пола и призывного возраста.
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