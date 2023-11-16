«Неуважение, предательство и нищета» — New York Post объяснил, почему американцы старательно избегают армии

У руководства США не получится завлечь призывников рекламой армии — люди боятся того, что происходит с военными, утверждает New York Post. Американцы прекрасно видят, с каким пренебрежением военное руководство относится к армии: США буквально бросают своих людей на поле боя, служащие рассказывают истории о разрушенных казармах и голодных солдатах, а семьи военных живут в нищете.

Американская армия запустила активную кампанию по набору военнослужащих, сообщает New York Post. На прошлой неделе в США была неожиданно выпущена призывная реклама, которая, по мнению аналитиков, «является верным признаком того, что вооружённые силы готовятся к войне». Однако издание не уверено, что таким способом военному руководству США удастся изменить плачевное состоянии армии.

На сегодняшний день Соединённые Штаты в той или иной степени присутствуют на трёх театрах военных действий: Украина, Китай/Тайвань/Филиппины и Ближний Восток. Всё более вероятно, что хотя бы один из них превратится для Америки в полноценную войну, считает обозреватель газеты. Так что причина для срочного призыва вполне очевидна. «Вопрос в том, сработает ли реклама?»

Как утверждает New York Post, американцы прекрасно видят, с каким пренебрежением военное руководство относится к армии. Особенно очевидно это стало после «позорного и бесчестного бегства» из Афганистана, когда США буквально бросили сотни американцев на поле боя. «Это продемонстрировало потенциальным новобранцам, что армия — как и гражданское руководство страны — будет восхвалять патриотизм и самопожертвование, пока это им выгодно, но спускать результаты этих жертв в унитаз по мелким политическим причинам», — утверждает газета.

Более того, призывники понимают, что в действующей армии США благополучие военнослужащих и их окружения не является приоритетом. Служащие постоянно рассказывают истории о грязных, разрушенных казармах и недокормленных солдатах. По статистике каждая восьмая семья американских военнослужащих прибегает к услугам продовольственных банков и пунктов раздачи продуктов питания, пытаясь свести концы с концами.

Однако в то время как дети военных остаются без еды, командование находит миллионы долларов на поддержку гендерных изменений для солдат, потому что это «само собой разумеется». По мнению New York Post, современные социальные устои США можно смело считать вишенкой на торте проблем армии. Отдавая предпочтение представителям расовых и сексуальных меньшинств, военное руководство, по-видимому, забывает о тех, кто испокон веков составлял основную часть их армии — обычные белые мужчины, которых теперь принято считать «проблемой», подчёркивает обозреватель.

Наконец, проблема заключается в людях, которые набирают армию. По словам издания, сегодня генералы США больше интересуются социальными вопросами, чем своей реальной задачей — сдерживать и побеждать врагов Америки. Но кто захочет подписываться под руководство людей, которые не хотят выполнять свою работу?

Политизированное военное руководство, неуважение к основной демографической группе призывников, ужасное отношение к жертвам военнослужащих и пренебрежение их повседневным благополучием — это явно «не формула успешного призыва», считает издание. И если руководство хочет решить эту проблему, начинать ему нужно с изменений сверху, а не прибегать к помощи телевизионной рекламы.