Newsweek: ядерный удар по США способен унести жизни 90% американцев

Ядерный удар, нанесённый по ракетным шахтам США, способен уничтожить 90% населения, сообщает Newsweek. К такому выводу пришли учёные из Принстонского университета. Используя архивные данные о погоде, они смоделировали возможные последствия распространения радиоактивного заражения по континенту и пришли к выводу, что от облучения не сможет уйти почти ни один американец.

О том, что ядерный удар, нанесённый по США, приведёт к колоссальным разрушениям, известно уже давно, пишет Newsweek. Но все, существовавшие до сих пор прогнозы, не учитывали возможности нанесения ударов по американским ракетным шахтам, в которых хранятся межконтинентальные баллистические ракеты.

Этот пробел решили заполнить учёные из Принстонского университета, продолжает американское издание. Они провели исследование и установили, что такая атака изначально приведёт к гибели от 340 тыс. до 4,6 млн граждан США. 300 млн же окажутся под угрозой получения смертельной дозы радиации. Учёные использовали архивные данные о погоде для моделирования ожидаемого радиоактивного шлейфа от атаки и показали, как он будет меняться в зависимости от направления ветра.

В худшем случае, основанном на погодных условиях 2 декабря 2021 года, жители почти всей Монтаны и Северной Дакоты, а также части Небраски, Колорадо, Вайоминга, Южной Дакоты и Канзаса получат дозу радиации, в 10 раз превышающую смертельную. Из-за заражения смерть будет наступать в течение нескольких дней.

Облучению подвергнется почти вся центрально-западная часть США. В других же местах люди будут умирать в течение нескольких недель. Исследователи обнаружили, что у большинства людей, живущих в Северной Америке, будет однопроцентный шанс получить вне помещения такую дозу облучения, которой будет достаточно для того, чтобы вызвать острое радиационное отравление и смерть. В конечном счёте ядерный удар способен унести жизни 90% американцев.