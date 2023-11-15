Intercept: палестинцы подали в суд на Байдена за потворство геноциду

Группа палестинских правозащитных организаций, среди которых жители Газы и граждане США, чьи родственники пострадали от военных действий Израиля, подали совместное заявление в суд на Джо Байдена, Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, сообщает издание Intercept. Их обвиняют в нарушении обязательства по международному праву «предотвратить разворачивающийся геноцид».

Группа палестинских правозащитных организаций, среди которых жители Газы и граждане США, чьи родственники пострадали от военных действий Израиля, подали совместное заявление в суд на Джо Байдена, Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, сообщает издание Intercept. Их обвиняют в нарушении обязательства по международному праву «предотвратить разворачивающийся геноцид».

Как поясняет издание, иск был подан в федеральный окружной суд Калифорнии в понедельник и насчитывает 89 страниц. В нём собраны доказательства пренебрежения международным правом со стороны Израиля, а также заявление эксперта по геноциду, который описывает действия Тель-Авива, попадающие под это понятие.

«Согласно международному праву, Соединённые Штаты обязаны принять все доступные им меры для предотвращения геноцида», — цитирует Intercept текст иска. «Тем не менее ответчики неоднократно отказывались использовать своё очевидное и значительное влияние для установления условий или ограничений массированных бомбардировок Израилем и тотальной осады Газы».

«Несмотря на растущее число свидетельств израильской политики, направленной на причинение массового вреда палестинскому населению в Газе», администрация Байдена выступила против «жизненно важного прекращения огня и снятия осады, даже наложив вето на меры Организации Объединённых Наций, призывающие к прекращению огня. Вместо этого их действия по финансированию, вооружению и поддержке кампании массовых разрушительных бомбардировок Израиля и тотальной осады палестинцев в Газе представляют собой неспособность предотвратить разворачивающийся геноцид и соучастие в его развитии».

Массовые протесты, призывающие спасти жизни палестинцев, проходят по всему миру, однако администрация Байдена до сих пор не предпринимает никаких шагов для прекращения огня. Эксперты по правам человека заявляют о том, что в Газе совершаются военные преступления, которые могут быть приравнены к геноциду.

Более того, по данным Intercept, американская некоммерческая организация Центр конституционных прав (CCR) также предупредила Байдена, Блинкена и Остина, что они могут быть привлечены к ответственности за то, что не предотвратили — и в чём-то поддержали — преступления Израиля в Газе.

В своём заявлении истцы просят суд обязать официальных лиц США воздержаться от оказания дальнейшей военной, финансовой и дипломатической поддержки Израилю. По сообщению CCR, уже были прецеденты, когда суды определяли «предоставление оружия и других материалов лицам, совершавшим геноцид, как форму соучастия». При этом поставщику того же оружия «не обязательно разделять намерения получателей в отношении геноцида».

Как пишет издание, Пентагон отказался от комментариев по этому вопросу, а Белый дом и Госдеп на запросы ответили, но не сразу.

Истцами по делу выступают палестинские правозащитные организации «Международная защита детей — Палестина» и «Аль-Хак», а также несколько жителей Газы и граждан США. У всех есть родственники, которые погибли или пострадали в результате войны.

В заявлении они постарались продемонстрировать постоянные нарушения Израилем прав человека и международного права начиная с 1948 года (перемещение сотен тысяч палестинцев) и до последних событий. Здесь также отмечается, что ещё за месяц до нападения ХАМАС на Израиль Биньямин Нетаньяху, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, представил карту «Новый Ближний Восток», на котором попросту не было Палестины, сообщает Intercept.

В иске также подробно описаны события начиная с 7 октября, включая осаду и бомбардировки Газы и лагерей беженцев, в результате чего погибло уже более 11 тыс. палестинцев, и почти 2 млн были вынуждены покинуть свои дома. Здесь также приводятся заявления официальных представителей Израиля, которые, по мнению истцов, демонстрируют пренебрежение к международному праву.

«Акцент делается на ущербе, а не на точности», — цитирует издание слова представителя армии обороны Израиля Даниэля Хагари, когда он комментировал «сотни тысяч бомб», сброшенные на Газу. «К животным-людям нужно относиться соответственно. Не будет ни электричества, ни воды — будут только разрушения. Вы хотели ад — вы его получите», — заявил израильский генерал-майор Гасан Алиан.

Тем не менее, напоминает издание, все трое ответчиков (Байден, Блинкен и Остин) неоднократно заявляли о своей безоговорочной поддержке Израиля. Байден готовится направить военную помощь в размере $14 млрд. Причём, как ранее сообщала газета The Times, в запросе Байдена конгрессу имеется лазейка, которая позволит Белому дому одобрить будущие продажи оружия на сумму $3,5 млрд без уведомления конгресса.

В иске также отмечается, что со времён Второй мировой войны Израиль по совокупности был самым крупным получателем помощи США в мире. По данным на январь 2023 года, эта помощь с поправкой на инфляцию составила около $260 млрд.

Более того, США неоднократно использовали право вето в ООН для блокирования резолюций, критикующих Израиль и нарушение международного права. Так же они поступили и в нынешних условиях обострения конфликта, выступив против различных резолюций, призывающих к прекращению огня.

«Мы потеряли так много людей, но ещё много тех, кто жив, и мы обязаны сделать всё возможное ради них, чтобы остановить этот геноцид», — приводит Intercept слова одного из истцов, чья семья находится в Газе.