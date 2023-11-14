Nya Dagbladet: это другое — лицемерие Запада не позволяет ввести санкции против Израиля

Несмотря на тревогу со стороны ООН, организаций по оказанию гуманитарной помощи и правозащитников в связи с безудержными израильскими бомбардировками палестинских школ, больниц, лагерей беженцев и жилых домов, в результате которых погибли тысячи мирных жителей, со стороны Запада не слышно никаких призывов к санкциям. Однако, когда речь идёт о России, всё обстоит иначе, и этому откровенному лицемерию Запада необходимо положить конец. С таким призывом к читателям обратился главный редактор издания Nya Dagbladet Маркус Андерссон на страницах своей газеты.

Ответ Израиля на кровавые нападения ХАМАС 7 октября принёс многочисленные смерти. По данным палестинских органов здравоохранения и правозащитников, чуть более чем за месяц было убито более 10 тыс. человек, из которых подавляющее большинство — гражданские лица, включая тысячи женщин и детей.

Поступают сообщения о том, что больницы, школы и жилые дома превращаются в руины. В то время как израильское правительство пообещало раз и навсегда покончить с ХАМАС, некоторые израильские политики хотят пойти ещё дальше и полностью уничтожить сектор Газа — или даже нанести по нему ядерный удар, пишет главный редактор газеты Nya Dagbladet Маркус Андерссон.

Сотрудники ООН и работники гуманитарных организаций на местах свидетельствуют о том, как в результате безразборных бомбардировок гибли мирные жители целыми семьями. Кроме того, Израиль заблокировал палестинцам доступ к еде, воде, лекарствам, топливу и электричеству, вынудив более 1,5 млн человек бежать в южные районы Газы.

Официальная позиция Тель-Авива заключается в том, что он наносит удары исключительно по военным целям, однако ХАМАС систематически использует гражданское население в качестве живого щита, и поэтому в дальнейшем следует ожидать большего числа жертв среди гражданского населения.

Западные политики утверждают, за некоторыми исключениями, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС. Глава МИД Швеции называет бомбёжки палестинцев «пропорциональным ответом» на теракты, совершённые ХАМАС. То же самое звучит и в других странах ЕС. Так, во Франции и Германии решили пойти ещё дальше и просто запретить пропалестинские демонстрации. Немецкие политики ещё и хотят депортировать иммигрантов, которые не признают Израиль законным государством.

Среди власть имущих в ЕС нет требований ввести санкции против Израиля за бомбардировки мирных жителей, вторжение в Газу или насильственное перемещение людей. Вместо этого по-прежнему повторяется мантра о том, что «Израиль имеет право защищать себя» — независимо от того, сколько страданий и человеческих жизней это будет стоить. По сути, такая «самооборона» на практике означает уничтожение всей Газы, указывает Nya Dagbladet.

В западных СМИ происходящее преподносится так, будто всё дело в войне, спровоцированной атаками ХАМАС 7 октября. Западные журналисты в значительной степени упускают из виду тот факт, что Израиль систематически проводил незаконную захватническую политику оккупации Палестины и насильственного перемещения палестинцев на протяжении десятилетий, в течение которых Израиль нарушал международное право и права человека и ни разу не предстал за эти деяния перед международным трибуналом.

Молчание западной элиты, мягко говоря, красноречиво, и трудно не сравнить нынешнюю риторику с тем, как она звучала с начала украинского конфликта в феврале прошлого года. Тогда очень быстро был введён ряд санкций с заявленной целью о том, что «действия России должны иметь для неё ощутимые последствия». Кроме того, ограничительные меры были введены для «эффективного противодействия» способности России вести военные действия. Санкции также были направлены против широкого круга лиц, которые якобы «поддерживают, финансируют или осуществляют действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Более 1800 российских политиков, чиновников, предпринимателей, журналистов и активистов были признаны виновными в «подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», их активы были заморожены, а счета заблокированы.

В принципе, вся российская обрабатывающая промышленность была «наказана» санкциями, а ряд российских товаров был фактически запрещён на европейских и американских рынках под предлогом «максимизации негативного воздействия санкций на российскую экономику». Кроме того, большое количество западных компаний добровольно или под давлением свернули свою деятельность и полностью ушли с российского рынка, а ЕС взял на себя право конфисковывать автомобили, видеокамеры и одежду российских частных лиц в случае их обнаружения на территории Евросоюза.

Когда речь идёт о России, США настаивают на продлении и расширении санкций, ссылаясь на российскую «агрессию», тогда как в случае с Израилем Вашингтон вместо этого решил отправить части своего военного флота, чтобы гарантировать, что ни одна из соседних мусульманских стран не осмелится помешать вторжению Израиля в сектор Газа. Похоже, мало кто заинтересован в том, чтобы освещать такое лицемерие, отмечает Nya Dagbladet.

Если же важный союзник, такой как Израиль, бомбит жилые комплексы, лагеря беженцев и больницы, Соединённые Штаты вместо этого ссылаются на какое-то расплывчатое право на «самооборону» без какого-либо чёткого определения этому. Таким образом, мы также никогда не увидим, как Байден, Шольц или Макрон оказывают давление на производителя чипов Intel, чтобы тот прекратил свою деятельность в Израиле, конфисковал активы Биньямина Нетаньяху за границей или потребовал его ареста, если он пересечёт границу ЕС или США. Мы также не услышим от этих деятелей каких-либо требований прекратить международную финансовую или даже военную помощь Израилю, пишет Маркус Андерссон.

Вместо этого регулярно распространяется столь же ложный, сколь и странный нарратив, который предполагает, что любой, кто не поддерживает вторжение Израиля в сектор Газа и насильственное перемещение палестинского народа, по умолчанию поддерживает или сочувствует ХАМАС. Разрушения, происходящие сейчас, должны каким-то образом рассматриваться как неизбежное зло, от которого в долгосрочной перспективе мы все выиграем — идея столь же опасная, сколь и безумная. Как на самом деле пострадает авторитет Запада в глазах остального мира, когда те идеалы и ценности, которые он недавно утверждал, что изо всех сил отстаивает, внезапно становятся неинтересными и неактуальными? — задаётся вопросом автор статьи.