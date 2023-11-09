FAZ: несмотря на антироссийские санкции, швейцарская «сырьевая рулетка» продолжает крутиться
К тому же местные банки предоставляют своим клиентам кредиты, гарантии, страхование и целый штат из экономических экспертов, а также юристов, которые знают каждый изъян законодательной системы, сильно остающей от современных международных стандартов. В связи с этим различные неправительственные организации призывают создать орган по надзору за сектором сырьевой торговли, так как деятельность в нём связана с высокими рисками. И определённые действия в этом направлении власти страны уже совершают, но они встречают сопротивление в малой палате Швейцарии, где в основном представлены политики, исповедующие экономический либерализм. Поэтому, несмотря на риски, «швейцарская сырьевая рулетка» продолжает крутиться.
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