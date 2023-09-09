Макгрегор: Украина потеряла больше солдат, чем США за Вторую мировую войну

В ходе украинского конфликта Украина потеряла 400 тысяч солдат — больше, чем США за всю Вторую мировую войну, заявил в интервью Die Weltwoche полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, киевский режим пытается скрыть потери и готов воевать до последнего украинца, в то время как президент Путин сдерживает наступательный потенциал российской армии ради сокращения жертв.

ЖУРНАЛИСТ: Насколько велики потери Украины? В наших СМИ мы слышим довольно мало. Какие цифры у вас и как вы составляете своё представление о них, потому что нам — например, здесь, в Швейцарии, — очень сложно составить своё представление: СМИ всегда сообщают о победах (Украины. — ИноТВ), которые, похоже, немного, как вы их называете, немного оторванны от реальности. Насколько велики потери в армии Украины? Что мы должны здесь учитывать?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник США в отставке: Несколько недель назад на основании докладов, которые я получаю из российских, украинских, польских и некоторых других восточноевропейских источников — болгарских, которые могут прямо или косвенно наблюдать (за развитием конфликта. — ИноТВ) и общаться с людьми в зоне боевых действий — на самом деле, мне на мобильный телефон звонят люди из украинских больниц и говорят, насколько отчаянная там ситуация. Я попытался объединить эти данные с информацией о мобилизованных в украинскую армию и затем провести оценку, основываясь на количестве свежевыкопанных могил, объявлениях о погибших в газетах, некрологах. В результате несколько недель назад я пришёл к выводу, что они должны были потерять 400 тысяч человек — это много для убитых в бою.

ЖУРНАЛИСТ: Поразительно…

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Украина потеряла в бою больше солдат, чем Соединённые Штаты за всю Вторую мировую войну. Остановитесь на минуту и подумайте об этом. Американцы не имеют ни малейшего понятия, каково это.

Кроме того, недавно появились объявления о поминальных службах, которые проходят на Украине. Изначально в объявлении было написано: «Приходите и помяните 400 тысяч (солдат. — ИноТВ), которые не вернутся». Кажется, я отправлял вам его. Однако вскоре после того, как его опубликовали, а мы могли прочитать, объявление удалили. Это была ошибка: вмешались власти Украины и приказали немедленно его удалить, потому что они пытались скрыть потери.

Теперь мне говорят, что эти цифры неверные. Я не знаю, я не каждый день за этим слежу — если попытаться, то закончишь тем, что сойдёшь с ума, потому что нужно продраться сквозь столько лжи с Запада, столько дезинформации с Украины. Честно говоря, Россия выдаёт мало информации, пока что-то почти не закончится. Так что каждый день очень сложно следить — я восхищаюсь людьми, которые пытаются этим заниматься. Я предпочитаю подождать несколько недель. Вот почему, скажем, сегодня утром я получил информацию о том, что число погибших во время так называемого контрнаступления составляет свыше 60 тысяч. Если это правда, то цифра в 400 тысяч должна быть даже больше — насколько, я не знаю. Я не знаю, на сколько ещё должно вырасти число этих жертв, чтобы приводить в ужас. С меня достаточно. Я не вижу в этом смысла.

Проблема в том — и вашим слушателям очень важно это понять: я думаю, что президент Путин всегда возражал против любой операции, которая уничтожит больше украинских жизней, чем нужно. Вот почему он отказывался от раскрытия наступательного потенциала вооружённых сил, сдерживал его. В результате на Западе сложилось впечатление, что с российской армией что-то должно быть не в порядке, потому что они, очевидно, уничтожили фактически всё, что посылали против них. На Украине почти ничего не осталось. Известно, что на Западной Украине работают вербовщики, которые пытаются поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие. В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, которые сбежали в Польшу. Вот в каком они отчаянии. Я не представляю, как такое может продолжаться, однако, к сожалению, пока мы продолжаем отправлять оружие, они будут находить людей, которым его дадут. Я бы сказал, до тех пор, пока никого не останется, — кажется, такой план у киевского режима.