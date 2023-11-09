WP: «циничное и беззастенчивое воровство» — Канада планирует передать Украине арестованный российский самолёт

27 февраля 2022 года один из крупнейших в мире грузовых самолётов, российский Ан-124, приземлился в международном аэропорту Торонто с 77 тоннами наборов для тестирования на коронавирус на борту. С тех пор это был его последний полёт, поскольку власти Канады запретили российским самолётам входить в своё воздушное пространство или покидать его, в результате чего воздушное судно застряло в самом загруженном авиаузле страны. В конечном итоге правительство ввело санкции в отношении авиакомпании «Волга-Днепр», которой принадлежит самолёт, пишет The Washington Post.

В связи с вступлением в силу нового законодательством Канады, правительство североамериканского государства получило право конфисковывать замороженные активы организаций, находящихся под санкциями, даже если они не связаны с какими-либо преступлениями. Как отмечает автор статьи, изъятые активы могут быть использованы в интересах «пострадавших от санкций» иностранных государств.

Новые полномочия являются первыми в своём роде среди стран «Большой семёрки». В то же время правительство Канады признало, что новые правила ещё не опробованы и, вероятно, столкнутся с юридическими «трудностями», за чем очень внимательно следят как на Западе, так и в остальном мире. В Москве уже назвали действия Канады «циничным и беззастенчивым воровством». По мнению местных экспертов, таким образом Канада выходит за рамки закона о санкциях, напоминая о том, что другие юрисдикции рассматривали возможность сделать то же самое и пришли к выводу, что это невозможно.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдётся как минимум в $411 млрд, и союзники Киева на Западе хотят, чтобы за это заплатила Россия. В то же время в правовой системе Запада нет простого решения по этому вопросу. Законодательство США позволяет президенту конфисковать и передать в собственность некоторые иностранные активы в случае, если страна «участвует в вооружённых боевых действиях или подвергается нападению со стороны иностранного государства или иностранных граждан».

Конгресс в прошлом году одобрил, а президент Байден подписал закон, который позволяет Министерству юстиции США при определённых обстоятельствах направлять доходы от некоторых конфискованных активов Госдепартаменту на благо Украины. Однако новые полномочия Канады, расширяющие существующий закон о санкциях, гораздо более обширны, подчёркивает газета. Они позволяют правительству конфисковать замороженные активы, которые находятся в Канаде и принадлежат организации, включённой в санкционный список, удерживаются или контролируются ею прямо или косвенно.

Аналитики убеждены, что новое законодательство столкнётся с проблемами по нескольким причинам, в том числе из-за того, является ли экспроприация частной собственности приемлемой в соответствии с международными правовыми нормами, нарушает ли она конституционную защиту от необоснованного обыска и ареста или нарушает ли оно двусторонние соглашения. Несмотря на свою креативность, такие меры ни в коем случае не могут считаться незаконными.

Размышляя об эффективности санкций, партнёр компании Bennett Jones Джессика Б. Хорвиц сравнила арест активов с «морковкой». «Если вы перестанете вести себя плохо, то активы будут разморожены. Потенциальная проблема конфискации заключается в том, что если активы будут изъяты, то пропадёт стимул к изменению поведения», — завершает The Washington Post словами эксперта.