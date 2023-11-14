Watson: большие потери истощают украинскую армию

Украине скоро будет не хватать солдат: потери на фронте большие, а резерв призывников почти исчерпан, рассказывает Watson. Военкоматы теперь вынуждены увеличивать призывной возраст, правительство принимает меры для борьбы с уклонистами и планирует реформировать армию, однако зимой страну ждут непростые времена.

Над украинской армией нависла новая опасность: нехватка солдат, пишет Watson. Киев по-прежнему скрывает число потерь среди военных, однако согласно западным оценкам, в апреле количество раненых и убитых составляло свыше 120 тыс. человек. Сейчас, после контрнаступления, убитых может быть гораздо больше.

Ещё одна проблема заключается в том, что многие военнослужащие находятся на передовой уже несколько месяцев, отмечает издание. «Большинство из них страдают от критического уровня усталости и психоэмоционального истощения», — пожаловались в конце октября украинские депутаты. Они указывают, что такое состояние снижает эффективность в бою, поэтому солдатам «необходим отдых и достаточно времени, чтобы восстановиться». Для этого политики хотят улучшить ротацию находящихся на фронте.

По словам Жюльена Гранда, заместителя главного редактора в Revue militaire suisse, речь идёт о «ситуации постоянного напряжения, во время которой никогда нельзя отдохнуть, потому что не знаешь, что может случиться». Он напоминает, что как правило солдаты должны проводить меньше времени на передовой, их должны заменять. К тому же при определённом уровне потерь батальон просто не может функционировать.

В то же время, отмечает Жюльен Гранд, Киев уже призвал на фронт мужчин 18—30 лет — самую пригодную для войны и полную сил категорию населения. По информации The Time, ряды украинской армии так поредели, что военкоматам приходится рассылать повестки людям, чей возраст всё больше и больше. Средний возраст бойцов киевского режима теперь составляет 43 года. Один из советников Зеленского указал в интервью американской газете, что у многих возрастных новобранцев есть проблемы со здоровьем.

Власти пытаются принять меры для расширения запаса: так, в августе украинский парламент принял закон о сокращении списка медицинских показаний для непригодности к службе. Также предлагается ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, которые сбежали за границу. В понедельник Минобороны объявило о реформе армии: за пять лет действующая призывная система должна смениться контрактной, как в США. Жюльен Гранд видит в этом главный признак того, что скоро Украина исчерпает резерв призывников. По его мнению, переход на контрактную систему позволяет по сути увеличить число заинтересованных, при этом не объявляя чрезвычайно непопулярную общую мобилизацию.

В любом случае официальные меры тормозятся коррупцией, которая пронизывает государственный аппарат Украины. В августе власти вскрыли коррупционную систему, которая позволяла уклоняться от призыва в более чем 200 военкоматах. До этого на фоне коррупционных скандалов Зеленский уволил всех начальников районных военкоматов, однако проблема окончательно не решена.

Пока же Украину ждут непростые времена, предсказывает Watson. Руководство страны неоднократно заявляло о желании продолжить наступательные операции зимой, однако, по словам Жюльена Гранда, на это требуются человеческие ресурсы. Этот фактор становится всё более важным для ведения боя. «Запад может поставлять сколько угодно танков и самолётов, однако без солдат они бесполезны», — подчёркивает эксперт.