Air&Cosmos: Франция передала Киеву новейшие противотанковые ракеты Akeron

Нацсобрание Франции впервые подтвердило передачу Украине противотанковых ракет Akeron, которые взяты на вооружение французской армии в 2017 году для замены ПТРК Milan, пишет Air&Cosmos. Они составляют основной противотанковый потенциал сухопутных войск Франции и обладают большей дальностью стрельбы и более точным наведением, а также способностью поражать цель за пределами прямой видимости по координатам с дрона.

Франция впервые подтвердила сообщения о поставках Украине противотанковых ракет нового поколения Akeron, способных уничтожать любые современные танки, сообщает Air&Cosmos. На заседании комиссии по национальной обороне и вооружённым силам, где обсуждалась военная поддержка Киева, депутат Лионель Руайе-Перро заявил, что в начале конфликта Франция наряду с ПТРК Milan, ПЗРК Mistral, гаубицами TRF1 и ЗРК Crotale передала Киеву новейшие ПТРК Akeron. В начале года Минобороны страны опровергало такую информацию.

Как рассказывает издание, ракеты Akeron разработаны на европейском концерне MBDA и взяты на вооружение французской армией для замены ПТРК Milan. Они составляют основной противотанковый потенциал сухопутных войск Франции и позволяют пробить катаную гомогенную броню (RHA) толщиной 1000 мм, а также любую динамическую защиту. Многоцелевая ракета позволяет уничтожать танки, вражеские формирования на средней дальности, нейтрализовать снайперов и др. Франция также разработала версию Akeron LP для дальнего радиуса действия (свыше 20 км), однако пока вряд ли предоставила её Украине.

В отличие от Milan, Akeron обладает большей дальностью стрельбы (5 км против 2—3 км). Его система наведения работает по типу «выстрелил и забыл» или с огневой точки, тогда как Milan работает только на полуавтомате. К тому же тандемный заряд Akeron намного эффективнее кумулятивного у Milan. Наконец, новейшая противотанковая ракета входит в программы LynkEUs и Marseus, которые нацелены на развитие противотанковых ударов за пределами прямой видимости (BLOS) благодаря координатам, переданным беспилотником, пишет Air&Cosmos.