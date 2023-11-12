Asia Times: западные хозяева собираются устранить Зеленского за непослушание и неудачи на фронте

США и их союзники явно недовольны Владимиром Зеленским, обвиняя политика в провале летнего наступления украинской армии. Поэтому они надеются сместить его на новых президентских выборах или даже с помощью государственного переворота в стиле прошлого «майдана», пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

Очевидно, что Запад— в первую очередь, США и Великобритания, — хочет заменить Владимира Зеленского. Либо он будет вынужден объявить президентские выборы весной следующего года, после которых лишится должности, либо в случае сопротивления его всё равно устранят от власти в результате переворота, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

По его словам, американские власти имеют богатый опыт влияния на украинскую политику. К тому же в администрации Байдена находятся те же люди, включая Викторию Нуланд и Джейка Салливана, которые принимали активное участие в «майдане» 2014 года.

Вашингтон недоволен тем, что во время контрнаступления ВСУ Зеленский не следовал американскому плану, который должен был заставить Москву пойти на невыгодную ей сделку. Более того, в результате провальной операции киевская армия лишилась подготовленных подразделений и большой части западной техники, включая якобы «неуязвимые» немецкие танки «Леопард», отмечает Брайен.

У Зеленского есть вторая проблема, которую ему, возможно, будет ещё сложнее преодолеть и которая повредила его отношениям с западными хозяевами. Она заключается в растущем понимании того, что Украина проигрывает, подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, страна прибегает к драконовским мерам в попытке пополнить свои истощающиеся резервы. Судя по всему, украинская армия движется к катастрофе, ведь ей приходится полагаться на менее боеспособные части и переживать «бесконечные кошмары» из-за использования разнообразных систем вооружения НАТО, которые, вопреки заявлениям альянса, зачастую оказываются несовместимыми и чрезвычайно сложно ремонтируются.

С точки зрения Вашингтона, лучшее, что можно сделать, — это заключить соглашение с Россией. Но Зеленский выступает против любых переговоров с Москвой и выдвигает требования, которые идут вразрез с интересами НАТО и подрывают единственный способ преодоления конфликта, отмечает аналитик.

Американский конгресс продолжает сопротивляться принятию очередного транша помощи для Украины. Если Соединённые Штаты сократят или вообще откажутся от дальнейшей поддержки Киева, то Зеленскому «крышка», рассуждает автор статьи.

«Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход. Но Зеленский не собирается уходить добровольно, поэтому проблема, как заставить его уйти, остаётся нерешённой. Ещё более устрашающе то, что проведение президентских выборов в марте может оказаться слишком запоздалым для спасения Украины», — предупреждает Брайен.