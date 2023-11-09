Focus: украинцы больше не рвутся на военную службу

Всё больше украинцев не хотят идти в армию, сообщает Focus. Они используют различные изъяны в законодательстве страны, чтобы уклониться от мобилизации. Граждан пугает то, как долго уже длятся боевые действия, а также неопределённость сроков завершения службы. Тем временем дефицит живой силы на фронте проявляется всё сильнее. Солдаты умирают, становятся калеками, заболевают и просто стареют.

После начала боевых действий на Украине прошло уже полтора года и всё меньше украинцев хотят нести военную службу, сообщает Focus. Об этом свидетельствуют заявления командиров и даже главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам последнего, «продолжительность боевых действий, ограниченная возможность замены солдат на линии соприкосновения, изъяны в законодательстве, которые якобы позволяют легально уклониться от мобилизации» — всё это факторы, которые снижают желание людей идти в армию.

Тем временем живой силы на фронте всё больше не хватает, продолжает издание. Военнослужащие умирают, становятся калеками, заболевают и стареют. А без людей Украина не сможет победить, даже если ей будут поставлять самое современное вооружение, ведь дронами, танками и самолётами всё равно нужно кому-то управлять, отмечают эксперты.

Отбивает желание служить в армии и то, что нет никаких конкретных сроков для демобилизации тех, кто участвует в боевых действиях уже больше полутора лет. Это отпугивает людей, которые, возможно, и хотели бы пойти в армию. В связи с этим Киев запускает пилотный проект под названием «Умная мобилизация» с целью завлечь украинцев в армию без принуждения.

В рамках этой программы им позволят самим выбирать различные военные должности. Им будет гарантировано обучение, снаряжение и попадание именно в те рода войск, которые они изначально для себя выбрали. По мнению украинских военных психологов, это должно увеличить мотивацию, ведь «если кто-то знает, чего он хочет, то он и сражаться будет соответствующе».

К тому же Киев собирается проводить более честную информационную политику и сообщать потенциальным новобранцам не только о преимуществах службы в тех или иных родах войск, но и о её недостатках. Также украинские власти собираются учитывать принцип равноправия полов.