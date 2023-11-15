Вести: на Украине обнаружили очередной канал для переправки уклонистов за границу

В Черновицкой области Украины пограничники обнаружили очередной канал для переправки уклонистов. Как пишут «Вести», правоохранители задержали организатора незаконной переправки лиц через границу, двух его помощников и уклониста.

В Черновицкой области Украины пограничники задержали организатора незаконной переправки лиц через границу, двух его помощников и уклониста. Как пишут «Вести», организатор должен был координировать действия всех участников сделки, определяя время и маршруты движения к линии границы. Его помощник должен был доставить клиента в указанное место, а затем второй проводник должен был пешком отвести уклониста на территорию Румынии.

За такое путешествие заказчик заплатил $5 тыс. Пограничники вмешались в момент передачи уклониста проводнику. По данному факту в прокуратуру сообщили об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного статьёй 332 Уголовного кодекса — «Незаконная переправка лиц через госграницу».