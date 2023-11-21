Украине всё сложнее находить солдат: у гражданского населения значительно снизилась мотивация отправляться на фронт, рассказывает 7sur7. При этом масштабная мобилизация стала не просто вопросом выживания: контрнаступление не привело к значительным прорывам, и Киев опасается, что Запад лишит его своей поддержки.

Украинской армии нужно больше солдат для продолжения войны, однако Зеленскому становится всё сложнее найти достаточно добровольцев для отправки на фронт, пишет 7sur7.

Как рассказывает издание, в 2023 году ВСУ насчитывает миллион военнослужащих, из которых 800 тыс. служат непосредственно в армии. Её ряды пополняются за счёт добровольцев, но существует также система, позволяющая призвать мужчин подходящего возраста. Украинцам 18—60 лет в целом запрещено покидать страну, однако существует много исключений, например, для родителей-одиночек или профессиональных спортсменов.

Военное командование открыто признало, что отказ служить по призыву вызывает всё больше трудностей. В интервью The Economist глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что подготовка и пополнение армии стали серьёзной проблемой. Он отметил, что ситуацию осложняют затяжной характер конфликта, ограниченные возможности для ротации солдат на фронте и пробелы в законодательстве, которые позволяют избегать мобилизации. «Мотивация служить в армии среди гражданского населения значительно снизилась», — подчеркнул Залужный.

Украина столкнулась с суровой реальностью, отмечает 7sur7: ей нужно больше людей в погонах, и желательно прямо сейчас. Масштабная мобилизация теперь не просто вопрос выживания: контрнаступление не привело к значительным прорывам на поле боя, и Киев опасается, что Запад лишит его своей поддержки. Пока украинской армии хватает солдат, однако чем дольше длится война, тем сложнее будет поддерживать достаточное количество бойцов.