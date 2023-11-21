Der Standard: с приближением зимних холодов на Украине наступает отрезвление

Добиться настоящего перелома в конфликте с Россией Киеву так и не удалось, а российские атаки оставляют без света сотни населённых пунктов на Украине, несмотря на усиление её противовоздушной обороны западными поставками, пишет австрийская газета Der Standard. Поэтому приближающаяся зима обещает стать для Украины холодной и тёмной — в прямом смысле слова.

Вторая полноценная военная зима на Украине предвещает мрачные перспективы, пишет австрийская газета Der Standard, причём в самом прямом смысле этого слова: с наступлением темноты и холодов Россия вновь нанесёт ракетные и беспилотные удары по критически важной инфраструктуре страны, истощённой 20-месячным конфликтом. По имеющимся данным, за последние месяцы российская армия накопила в Крыму сотни крылатых ракет, предназначенных именно для этих целей.

В отличие от прошлого года, Украина имеет сравнительно эффективную противовоздушную оборону, благодаря поставленным Западом системам. По данным украинских источников, только в ночь на воскресенье были перехвачены 15 из 20 беспилотников-камикадзе, направленных Россией в сторону Киева и других украинских городов. При этом в субботу в результате аналогичных атак без электричества остались 400 городов и посёлков.

Украина пока не располагает необходимыми средствами, чтобы добраться до хорошо защищённых складов российских ракет, некоторые из которых находятся под землёй, до того, как будет нанесён ущерб. Например, у неё нет крылатых ракет Taurus класса «воздух — земля», которые Германия пока отказывается поставлять. К тому же после необычайно тёплой осени на Украине температура в зоне боевых действий скоро опустится ниже нуля.

Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например, на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны.

Настоящего перелома, который означал бы решающие перемены и надежду на освобождение занятых территорий, Украине, которая поздно вступила в игру, но получила от Запада мощное вооружение, даже спустя почти полгода после начала наступления, добиться не удалось.

Это ещё одна причина, по которой киевскому руководству в очередной раз приходится идти по тонкому льду пиара: с одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, всё ещё способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки.

Не помогает и тот факт, что Ближний Восток превратился в ещё один театр военных действий. Как объяснил на прошлой неделе Владимир Зеленский, поставки вооружений в его страну с тех пор сократились. Не пополнив запасы техники, изношенной многомесячными боями, Украина не сможет вновь перейти в наступление весной, как планировалось ранее. Киев до сих пор ждёт истребители F-16.

Именно поэтому никто не говорит в эти дни о полном отвоевании занятых Россией территорий, что, собственно, и является целью Киева. Российские рубежи, которые Москва расширяла, пока Украина ждала помощи от Запада, слишком часто оказываются непреодолимыми. Например, на юге, где до сих пор не достигнута промежуточная цель — Токмак на пути к Азовскому морю.

Таким образом, в преддверии зимы официально наступает разочарование, пишет Der Standard. Проявляются и первые линии надлома. «Скажу честно: эта зима будет для нас очень сложной», — заявил начальник канцелярии президента Украины в Киеве Андрей Ермак. Начальник Генерального штаба Валерий Залужный в начале ноября высказался ещё более прямолинейно. «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — обратился он к тем на Западе, кто разочарован контрнаступлением в связи с ограниченными успехами, достигнутыми на данный момент.

По его словам, необходимо некое чудо-оружие, способное эффективно прерывать российскую радиосвязь, которая используется, например, для управления беспилотными летательными аппаратами. Тот факт, что Залужный также говорил о патовой ситуации, как в Первой мировой войне, заставил Зеленского наброситься на своего прежде неприкасаемого армейского начальника: «Мы не имеем права опускать руки».

Несмотря на всё разочарование, очевидно, что украинская армия всё ещё держится на фронте протяжённостью 1200 км. Однако большое количество разведывательных беспилотников, развёрнутых обеими сторонами на фронте, не позволяет застать противника врасплох, заключает Der Standard.