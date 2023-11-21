TAC: США бросят Украину, как это уже было с Ираком, Афганистаном и Вьетнамом

Переговоры о мире на Украине кажутся всё более неизбежными, и условия окончания конфликта Киеву будут в равной мере диктовать Вашингтон и Москва. И, как пишет The American Conservative, конец будет весьма печальный: Россия укрепит свой контроль над Донбассом и Крымом и получит новые территории. США просто бросят Украину, как это уже было с Ираком, Афганистаном и Вьетнамом.

Переговоры о мире на Украине кажутся всё более неизбежными. Как пишет The American Conservative, любой вдумчивый анализ военных действий покажет, что с самого начала для украинской стороны это были в лучшем случае военные действия на истощение. США могут почти бесконечно отправлять Киеву самолёты с оружием и боеприпасами, но нехватку живой силы они восполнить не смогут. Более того, российское оружие неожиданно хорошо показало себя на фоне натовской техники.

Как отмечает автор статьи, предсказуемый фактор, заставивший США задуматься о некоем «мирном решении» на Украине, оказался таким же легко прогнозируемым, как и результаты боевых действий. В американском правительстве серьёзную тревогу вызывает то, что, несмотря на все пропагандистские усилия, военные действия на Украине привлекают к себе гораздо меньше общественного внимания, чем конфликт на Ближнем Востоке. А поскольку теперь новый спикер палаты представителей стремится разделить помощь Израилю и помощь Украине, убрав её из единого пакета, власти опасаются, что выделять Украине дополнительные средства будет намного труднее.

«Когда боевые действия на Украине стали всё больше походить на окопную войну типа Первой мировой, непостоянное внимание Америки переключилось на Ближний Восток. Сделать это было непросто, но такое всегда со временем происходит. То же самое бывает со стихийными бедствиями и массовыми убийствами, которые освещаются в СМИ и привлекают к себе внимание только до следующего сенсационного события», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что Украина, как и Израиль, во многом обязана своим существованием американскому оружию, поэтому условия окончания конфликта Киеву будут в равной мере диктовать Вашингтон и Москва. И конец будет весьма печальный: Россия укрепит свой контроль над Донбассом и Крымом и получит новые территории. Украину вынудят отложить в сторону планы по вступлению в НАТО, а США займут новые позиции на её западной границе с Польшей.

Примечательно, что для Америки такие вещи стали чем-то вроде стандартного положения. У неё издавна существует дурная привычка: ввязаться в конфликт, а потом потерять к нему интерес. Сначала звучат фальшивые заверения типа «мы вас прикроем», «мы вас не бросим», «денежный чек отправили вам по почте», а в итоге не прикрывают, не помогают и бросают своих ставленников, что наглядно было видно в Ираке, Афганистане, а до них во Вьетнаме.