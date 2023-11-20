Пока Запад утверждает, что Россия истощена, Кремль использует украинский конфликт для возрождения страны, рассказывает The Indian Express. Независимо от исхода противостояния Россия останется ключевым элементом безопасности в Европе, однако их отношения будут зависеть от геополитических интересов США.

Западная пропаганда пытается убедить, что Россия ослабла, её экономика в упадке, а поражение в украинском конфликте — вопрос времени, однако есть и противоположное мнение, пишет The Indian Express. Критики Запада считают, что Москва выигрывает войну, и рады, что Путин наконец вывел НАТО на чистую воду.

Россия уже контролирует большую часть Донбасса и может завоевать другие территории, если бои продолжатся, отмечает издание. Каким бы ни был исход конфликта, Кремль вряд ли согласится отдать эти земли, что ослабляет позицию Украины в возможных мирных переговорах. В результате останется затяжной замороженный конфликт, который будет сопровождаться гонкой вооружения и высокими тратами на оборону — они лягут на плечи остальной Европы.

Независимо от исхода войны Россия останется ключевым элементом для безопасности Европы. Если Украина проиграет, у ЕС будет больше проблем: даже её восстановление зависит от стабильных поставок российских энергоресурсов. У России останется внушительный военный потенциал с большим ядерным арсеналом, что позволит ей влиять на мировой стратегический баланс. Таким образом, вопрос в том, включит ли Европа Россию в новую архитектуру безопасности.

В будущем геополитика обеспечит связи России с Европой, однако их масштаб зависит от того, насколько широко будут распространяться мировые интересы США. Вашингтон уже восстанавливает своё влияние по всему миру, особенно на Ближнем Востоке. Помимо Украины, будущую внешнюю политику Москвы определит то, как решится конфликт в секторе Газа.

Нельзя также недооценивать российскую стратегическую культуру и глубоко укоренившееся ощущение угрозы со стороны других стран. Примером могут послужить Карибский кризис 1962 года и кризис 1980-х во время развёртывания в Европе советских и американских ракет. Обострения ситуации можно было бы избежать, если бы Запад не игнорировал неоднократные предостережения Москвы о расширении НАТО.

В то же время война могла дать Кремлю новую цель для возрождения страны, отмечает The Indian Express. Российская экономика продемонстрировала устойчивость благодаря расширению доли на энергетических рынках. Москва переориентировала внешнюю политику и торговлю на Китай, Ближний Восток, Индию и Африку. Такой шаг стал историческим поворотом для мирового баланса сил.