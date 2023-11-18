Breaking Points: власти США наплевали на позицию американцев по поддержке Израиля

Согласно результатам опросов, война, которую Израиль ведёт в Газе, довольно быстро теряет поддержку среди американцев. 68 процентов респондентов уверены, что Израиль должен инициировать перемирие и попытаться вести переговоры. Однако, уверены ведущие Breaking Points, власти США оторваны от реальных чаяний общественности, а Джо Байден даже позволяет себе резкие заявления о том, что призывающие к перемирию — отвратительные люди.

КРИСТАЛ БОЛЛ, ведущая Breaking Points: Опубликованы результаты нового опроса Reuters. Они показывают, что война, которую Израиль ведёт в Газе, довольно быстро теряет поддержку. Для сравнения приведены более ранние цифры. Ранее, согласно опросу Reuters от 12-13 октября, 41 процент респондентов заявлял, что США должны поддержать Израиль. А в последнем опросе этот показатель упал до 32 процентов.



В то же время доля тех, кто заявляет, что мы должны быть просто нейтральным посредником, увеличилась с 27 до 39 процентов. Саагар, далее опрос измеряет популярность перемирия: подавляющее большинство за перемирие — 68 процентов респондентов согласились с утверждением, что Израиль должен инициировать перемирие и попытаться вести переговоры. Согласно опросу, перемирие поддерживают три четверти демократов и даже половина республиканцев!



СААГАР ЭНДЖЕТИ, ведущий Breaking Points: Интересно то, насколько это противоречит, скажем так, двухпартийному консенсусу на уровне элит. Самым важным мне показался момент с «нейтральным арбитром»: идея о нейтральной роли США в этом конфликте становится всё более популярной. Об этом, кстати, последовательно говорил Гленн Гринвальд: мы все ввели себя в состояние истерии — наподобие той, что была после терактов 11 сентября, по поводу конфликта в иностранном государстве!



Послушайте, мне нравится Израиль, как и любая другая страна, где приятно побывать, для меня в нём нет ничего особенного. А для кого-то есть. Но в том-то и проблема: многие люди из-за своей эмоциональной привязанности не честны, когда говорят об этом конфликте. Об этом, кстати, упоминал Такер (Карлсон. — ИноТВ) в своём выпуске с Кэндес Оуэнс. Мы, определённо, обсудим некоторые из его комментариев.



Но бесстрастность, которой хотят многие американцы от своих властей… Это раздражение по поводу того, что наша американская политика увязла в такой риторике, в такой одержимости конфликтом, как будто он… Это как Украина: в конечном итоге это неважно! Это на самом деле совершенно неважно для подавляющего большинства американцев, для того, как мы живём. Можно иметь моральную позицию на этот счёт, почему бы нет. Но на базовом уровне это на самом деле не так важно для нас.



Думаю, американцы начинают это чувствовать. И это касается не только военной поддержки, 14 миллиардов… Но вы же видели этот митинг, как он там назывался… Митинг «Нет перемирию!»



КРИСТАЛ БОЛЛ: Митинг за войну!



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Когда все политики, так сказать, взялись за руки и продемонстрировали единство. Такой уровень двухпартийного согласия в Вашингтоне — большая редкость! Думаю, на это американцы и реагируют в опросе.



КРИСТАЛ БОЛЛ: Я думаю, они реагируют ещё вот на что… Конечно же, после событий 7 октября людей переполняло понятное, оправданное сочувствие и ужас. Но с тех пор мы видели только жуткие кадры с детьми, которых вытаскивают из-под обломков, кадры с умирающими младенцами… Просто жуткие, непредставимые сцены! Так что логично, что по мере развития событий и осознания причастности собственных властей, их соучастия в том, что мы видим на этих кадрах, самая простая и нормальная реакция: «Прекратите бойню. Просто прекратите бойню».



Примечательно, что… Это один из тех случаев, когда выборные официальные лица в Вашингтоне настолько оторваны от реальных чаяний общественности. Как я уже говорила, даже большинство республиканцев за перемирие! А в конгрессе нет ни одного республиканца, выступающего за перемирие. Среди демократов эти настроения явно преобладают: три четверти — согласно данному опросу; другой опрос показывает, что перемирие поддерживают 80 процентов демократов! А в палате представителей таких очень мало, в сенате — всего один!



Так что действительно налицо резкое несоответствие. Особенно учитывая агрессивность заявлений Джо Байдена против перемирия. Заявления с подиума Белого дома о том, что призывающие к перемирию — отвратительные люди, и тому подобное… Когда это на самом деле позиция американского народа.



Есть в этом опросе и другой интересный момент, Саагар. Только 31 процент респондентов высказался за отправку оружия Израилю. Меньше трети! Это даже меньше, чем в случае с Украиной: там порядка 40 процентов. То есть даже с учётом того, что общество стало меньше поддерживать отправку оружия на Украину, за отправку оружия в Израиль высказался лишь 31 процент. Опять-таки резкий отрыв от консенсуса вашингтонской элиты.



Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.