Оуэнс: в США сочувствие палестинским детям трактуют как поддержку ХАМАС

Общественным мнением в США заправляют радикалы, нетерпимые к умеренным взглядам и академическим дискуссиям, заявила в интервью Такеру Карлсону ведущая подкаста на Daily Wire Кэндес Оуэнс. По её словам, скорбеть разрешается только об убитых израильтянах, а о гибели палестинских детей можно упоминать только с оговоркой, что они были «живым щитом» ХАМАС. А любая критика расширения НАТО на восток навлечёт на вас обвинения в работе на Путина.

Как так вышло, что вы оказались по разные стороны? Я не слышал от вас заявлений в поддержку ХАМАС!



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая подкаста на Daily Wire: Я никоим образом не высказывалась в поддержку ХАМАС. Однако люди истолковали то, что я говорила, или, скорее, то, чего я не говорила. Мне это кое-что очень напоминает. О том, почему я в своей программе указывала на такую черту движения «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter. — ИноТВ): если вы ничего не говорите, они заявляют, что молчание — это насилие. Если же вы говорите что-то беспристрастно и не огульно… Например, во времена BLM вы могли сказать: «Я не поддерживаю полицейскую жестокость — кто же её поддерживает? И я не поддерживаю расизм — кто же его поддерживает? Но я также считаю, что полиция необходима каждому городу, нам нужно, чтобы полиция следила за порядком в городах. Так что эти призывы — лишить полицию финансирования — аморальны, неправильны и приведут к гибели ещё большего числа афроамериканцев». Люди не хотели слышать этих тонкостей. После (смерти. — ИноТВ) Джорджа Флойда никаких тонкостей не было. Вы должны были сказать слова: «Лишить полицию финансирования!» — вы должны были запостить чёрный квадрат. Если вы не запостили чёрный квадрат… Кстати, это полагалось сделать именно в Instagram*, может быть, вы были в тот день заняты, или находились за границей, или просто не заходили в Instagram, тогда вас обвиняли в расизме!



Много подобного поведения я вижу и сейчас, в случае с палестино-израильским конфликтом. Я видела, как все без исключения, и я тоже, осудили то, что произошло 7 октября. Кто же не осудит терроризм? Это очевидно. Кто не осудит убийство невинных израильтян? Но если потом вы скажете, что смерть невинного палестинского ребёнка тоже прискорбна, это внезапно трактуют как поддержку ХАМАС. Или же в тот момент, когда вы говорите, что смерть ребёнка прискорбна, вы обязаны добавить: «Но этот ребёнок использовался как живой щит». Я так говорить не буду. Во-первых, потому что я мать. И я не буду так говорить, потому что мне скоро рожать. Когда я вижу эти кадры с детьми по обе стороны конфликта… Я указывала на это людям, которые смеются над мёртвыми израильскими детьми, я говорила им, что они ужасны. Я последовательна в этом вопросе. Однако люди считают, что надо впадать в крайности. Итак, те, кто впадает в крайности и радикализм, воспринимают умеренную позицию как нечто недостаточное…



Люди могут соглашаться с вами или не соглашаться, но вы уж точно не выглядите радикалом в этом вопросе!



КЭНДЕС ОУЭНС: Я уж точно не радикал! В вопросе о том, следует ли Америке вмешиваться в конфликт, моя позиция не изменилась. Так было и с Афганистаном — мои комментарии были недвусмысленными, они много лет в открытом доступе. Так было и с Украиной и Россией — мои комментарии были недвусмысленными и они в открытом доступе. Можно даже найти, где я говорю о расширении НАТО, ещё до того, как вспыхнул конфликт между Россией и Украиной. О том, что нужно обсудить вопрос по существу, какое расширение уже чрезмерно, как бы чувствовали себя мы, если бы чужие войска были у нашей границы. Академические дискуссии по таким вопросам должны быть дозволены. Должна быть возможность обсуждать эти идеи перед аудиторией, без перехода на личности, без обвинений в том, что ты марионетка Путина или сторонник терроризма.



Даже сразу после терактов 11 сентября… Мы все это помним, это воспоминание из моего детства: кажется, я училась в седьмом классе, и я родилась в Нью-Йоркской агломерации, так что для меня это было очень серьёзно… Если на следующий день после терактов 11 сентября кто-то хотел поспорить с «Патриотическим актом», нечестно было бы обвинять его в сочувствии террористам. И на самом деле впоследствии оказалось бы, что он прав, потому что, приняв этот закон, мы отдали много своих свобод. По-моему, только один конгрессмен-республиканец был против «Патриотического акта».



Дата выхода в эфир 15 ноября 2023 года.



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