Макгрегор: США не следует вмешиваться в ближневосточный конфликт — они к такому не готовы

Вмешательство в конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС не обернётся ничем хорошим для Америки, предупредил в эфире подкаста Redacted отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. По мысли Макгрегора, Вооружённые силы США просто не готовы к подобной операции. Между тем, как подчеркнул Макгрегор, ситуация складывается таким образом, что происходящее может вылиться в крупную войну, в которой практически все державы региона выступят против Израиля и Америки.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Воевать на Ближнем Востоке — не в наших интересах. Мы и в том, чтобы воевать в Восточной Европе, заинтересованы не были. Но нынешняя ситуация выглядит как раз так, будто мы собрались воевать — всё так, как было прошлой осенью в Восточной Европе. Тогда мы задавались вопросом, будет ли масштабное вмешательство в конфликт на Украине, вот и сейчас — спрашиваем себя, что же мы будем предпринимать дальше.



Правда в том, что в данный момент мы ещё слабее подготовлены к тому, чтобы вмешаться в региональный конфликт, соответствующие способности у нас ещё сильнее уменьшились — особенно если речь будет идти о конфликте, в котором практически все страны региона выступят против Израиля и Соединённых Штатов. Прямо сейчас положение дел таково, что руководство Ирана только что провело встречу с турецким президентом Эрдоганом — а перед этой встречей состоялись переговоры между главами МИД этих стран. Они кое-что обсудили; что конкретно обсуждалось, мы, разумеется, знать не можем, но можем слышать разглагольствования господина Эрдогана, который подчёркивает, что происходящим в Газе возмущён весь мир, но со стороны США и их западных союзников мы при этом не слышим ни слова. Что же здесь не так? Ну а руководство Ирана теперь отправляется в Эр-Рияд, в Саудовскую Аравию.





Всё это — серьёзные региональные игроки, и нельзя здесь не заключить, что то, что мы сейчас наблюдаем, является формированием между всеми этими державами альянса, направленного против того, что происходит в Израиле, — и против нас.





А тем временем мы наносим удары по, как мы сами утверждаем, шиитским ополчениям, пользующимся поддержкой Ирана, и прочим целям в Сирии, Ираке и других местах на Ближнем Востоке — и делаем мы это, исходя из предположения, что ими всеми командует Иран. А это ведь не вполне так: они всё-таки независимы — иракские ополчения являются националистическими организациями; пусть даже они и шииты, они всё же националисты и действуют самостоятельно. А к тому же атаки в виде мелких уколов по американским позициям в их исполнении как раз такими уколами и являются — это скорее сигналы и предупреждения, чем что-то иное. И предупредить они пытаются о том, что всё происходящее может внезапно и в один момент вылиться в крупную войну против Израиля и нас.





Мы же отправили туда пару авианосных ударных групп, немного нарастили контингент, присуствующий в Сирии и Ираке, разместили кое-какие подразделения ПВО, пытаясь обезопасить свои силы от ракетных и авиационных ударов, если вдруг такие по нам нанесут, — но мы ко всему этому не готовы. У нас нет ни боеприпасов, ни уже организованного материально-технического обеспечения.





Те две авианосных группы там находятся, по идее, для того, чтобы обеспечивать сдерживание, — но они никого не сдержат: они остаются в океане, очень далеко от берега, ведь чем ближе они подходят к берегу, тем больше растут для них риски.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.