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«Нас тут убивают»: представитель «Врачей без границ» рассказал CTV о «непрекращающемся насилии» со стороны Израиля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Медработники, остающиеся в секторе Газа, регулярно попадают под удары израильских войск, заявил в эфире CTV исполнительный директор организации Джозеф Белливо. Как отметил Белливо, особенно тяжела ситуация в больнице Аль-Шифа, которую Израиль на протяжении минувших выходных обстреливал практически непрерывно.
«Нас тут убивают»: представитель «Врачей без границ» рассказал CTV о «непрекращающемся насилии» со стороны Израиля
AP
Организация «Врачи без границ» констатирует, что её медперсонал, работающий в больнице Аль-Шифа в секторе Газа, наряду с пациентами сталкивается с «непрекращающимся насилием» со стороны израильских войск, передаёт CTV. Об этом телеканалу рассказал исполнительный директор канадского отделения организации Джозеф Белливо. 
 
По словам Белливо, Аль-Шифа, где остаются 500 медицинских работников, около 600 пациентов и 2500 беженцев, на протяжении минувших выходных постоянно подвергалась обстрелам. В результате ударов израильтян были повреждены акушерское и амбулаторное отделения, а также электрогенератор больницы, в связи с чем даже если в медучреждение получится доставить топливо, оно какое-то время будет оставаться без электричества, поведал функционер.
 
При этом, как подчеркнул собеседник CTV, по людям, которые пытались покинуть больницу, также наносились удары. «Мои коллеги-врачи принимают решение оставаться с пациентами до самого конца, осознавая, что уходить — просто-напросто небезопасно. Куда им податься?» — приводит сайт канала слова Белливо.
 
Как констатировал функционер, персонал «Врачей без границ» погружается в отчаяние. Он процитировал текстовое сообщение, которое получил от медсестры, укрывающейся в подвале больницы: «Нас тут убивают. Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь». В заключение Белливо вновь повторил уже звучавший со стороны «Врачей без границ» призыв к полному прекращению огня в Газе: «Прекратите бомбёжки, прекратите вершащееся ежечасно и ежеминутно насилие против больниц и гражданских лиц».
 
С момента нападения на Израиль группировки ХАМАС и начала израильскими войсками операции в Газе были убиты, согласно самым свежим данным, более 11 тыс. палестинцев, напоминает CTV, ссылаясь на министерство здравоохранения Газы. По информации ведомства, две трети жертв — женщины и несовершеннолетние. Ещё 2700 человек числятся пропавшими без вести. По некоторым данным, две трети населения Газы, которое составляет 2,3 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от насилия.
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источник
CTV Канада Северная Америка
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