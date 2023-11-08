France 24: жизненная необходимость — «Врачи без границ» призвали к перемирию ради спасения жителей Газы

Организация «Врачи без границ» вновь призвала стороны конфликта в секторе Газа к прекращению огня для того, чтобы собрать мирных жителей региона в безопасные места, где они смогут укрыться от израильских ударов, передаёт France 24. По информации канала, в результате действий Израиля больницы Газы уже переполнены ранеными гражданскими.

Здесь, в больнице посёлка Хан-Юнис на юге сектора Газа, почти непрерывно идёт гонка со временем: раненые поступают десятками, и зачастую среди них оказываются совсем ещё маленькие дети. Справляться с ситуацией врачам становится всё сложнее.

МОХАММАД ЗАКУТ, генеральный директор больниц Газы: К нам поступают пострадавшие с крайне тяжёлыми ранениями: некоторых привозят с оторванными руками или ногами, у других — травмы в районе головы. Они нуждаются в срочном оперативном вмешательстве, но средства у нас остаются ограниченные: нам вот-вот перестанет хватать расходных материалов и оборудования.

Перегрузка ощущается и в расположенной севернее на территории сектора больнице Аль-Шифа: вот, к примеру, возведённые на скорую руку хижины. И всё же для этих мирных жителей больница является единственным прибежищем на весь регион.

ЖЕНЩИНА: У нас ни еды, ни электричества, ни воды. Мы спим в коридорах на голом полу, даже прикрыться нечем, а ведь сейчас очень холодно. Это разве жизнь? Мир должен видеть, что происходит. У меня дочь здесь, в Аль-Шифе, умерла в прошлую пятницу.

Северная часть Газы днём и ночью подвергается наиболее интенсивным ударам. Вынужденные покинуть свои дома беженцы, счёт которым идёт на многие тысячи, двигаются на юг. Многие семьи останавливаются здесь, в лагере Бурейдж в центре Газы. В лагере нашли приют более 40 тысяч человек.

МУЖЧИНА: Мы бежали на юг Газы, в район, который, по идее, должен был быть безопасным. Но на самом деле, каждый час, каждую минуту, каждое мгновение на один из домов в окрестностях школы падала бомба.

В связи с чрезвычайной ситуацией в гуманитарной сфере «Врачи без границ» вновь озвучили призыв к прекращению огня.

КЛЭР МАГОН, директор по коммуникациям организации «Врачи без границ»: Жизни населения Газы под угрозой, поэтому сейчас как никогда актуальным становится вопрос о прекращении огня, которое позволит развернуть спасательные операции и создать пространства, где жители смогут укрыться от бомбардировок. Это действительно продиктовано соображениями жизненной необходимости.

Вот только, как в очередной раз заявил премьер-министр Израиля, без освобождения заложников прекращения огня не будет.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.