Neue Zürcher Zeitung Оригинал

NZZ: Запад уже утомился от войн, но ад ещё впереди

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке истощают Запад. Но если этот год и был плохим для Европы и США, то следующий год может стать «адским». Neue Zürcher Zeitung отмечает, что Украина «может проиграть», так как Западу всё труднее её поддерживать, особенно угрожают этому выборы в США. На Ближнем Востоке формируется понимание, что у Запада нет долгосрочного решения палестинского вопроса, что отталкивает от него арабских союзников и усиливает Иран. Швейцарская газета полагает, что из-за упадка Запада Китай может перейти к более жёсткой политике в отношении Тайваня.
NZZ: Запад уже утомился от войн, но ад ещё впереди
AP

«Америка и Европа уже показывают переутомление из-за необходимости уделять внимание двум войнам одновременно», — сообщает Neue Zürcher Zeitung, но в будущем всё «может стать ещё хуже», так как «в настоящее время события развиваются катастрофическим образом».

С Украины на Запад «приходят плохие новости», надежды на наступление не оправдались, оно «провалилось». Если в 2022 году Киев к концу года смог показать отдельные успехи, то «в этом году Путин выходит победителем». Продвижение ВСУ минимально, но при этом за него заплачено многими жизнями солдат и расходом западного ресурса. Российские войска, напротив, выдержали натиск и используют преимущества оборонительной позиции, с помощью развития сети БПЛА на раннем этапе предупреждают концентрацию украинских войск и наносят удары. Газета приходит к заключению, что Россия таким образом ещё долго сможет вести боевые действия.

«Вера в то, что у Москвы закончатся солдаты и оружие, оказалась принятием желаемого за действительное», более того, с этим столкнулись Киев и его западные союзники. Мобилизация на Украине превратилась в «головную боль», а поставки западного оружия начинаются лишь после очень затянутых переговоров, а «поскольку на Западе растёт усталость от войны, поставки грозят полностью прекратиться». Швейцарское издание указывает на Дональда Трампа, который в случае избрания может полностью остановить помощь Киеву. «Без поставок Украина проиграет и вся Европа заплатит высокую геостратегическую цену».
 
На Ближнем Востоке израильские войска ведут бои «в воздухе, на земле и под землёй». Израиль не рискует вводить войска в тоннели ХАМАС и предпочитает бомбардировки и осаду, но для того, чтобы таким способом уничтожить ХАМАС и Иран, потребуется много времени, и именно его нет у главного союзника Тель-Авива — США. Neue Zürcher Zeitung отмечает, что «Запад не может вынести картин страданий палестинцев, плачущих младенцев, мертвецов, бетонных скелетов разрушенных кварталов», поэтому на Байдена и его администрацию оказывается огромное давление с целью остановить боевые действия в Газе.
 
Кроме этого у Джо Байдена из-за предстоящих выборов всё меньше свободы действия, ему даже не удаётся в конгрессе провести помощь Израилю. Отсутствие полной американской поддержки ставит под вопрос возможности Израиля уничтожить ХАМАС. В свою очередь, «если США позволят Израилю проиграть, то престиж Америки упадёт». США уже по-другому воспринимают в регионе и среди союзников, например, «Саудовская Аравия уже ведёт себя довольно тихо, потому что не хочет провоцировать своего сильного соседа (Иран. — ИноТВ)», — описывает новые региональные реалии швейцарская газета.
 
Ещё хуже для Запада то, что он, хотя и призывает к переговорам и миру в регионе, «не имеет плана». «Палестинская администрация на Западном берегу коррумпирована и полностью дискредитирована», и никто никогда не поверит, что она сможет управлять Газой. Самым вероятным исходом газета считает восстановление прямого правления Израиля в Газе, так как «арабские страны будут осторожны и не будут предоставлять миротворцев». Это, в свою очередь, «облегчит организацию сопротивления оккупации», особенно если ХАМАС не удастся уничтожить. Таким образом, «единственная альтернатива, которая есть у Запада, заключается в том, хочет он хаоса с большим или меньшим участием ХАМАС».
 
Запад допустил серьёзные геополитические просчёты. В Восточной Европе НАТО недооценили военные возможности России, а на Ближнем Востоке «непоследовательные действия Америки в Сирии и Ираке оттолкнули союзников США — Египет и Саудовскую Аравию и развязали руки муллам в Иране». «Западная политика сдерживания не работает», — подчёркивает Neue Zürcher Zeitung, а «если Кремль выстоит, а ХАМАС выживет как военная организация, то Запад будет ослаблен в двух из трёх важнейших регионов евразийского континента: в Восточной Европе и на Ближнем Востоке». К этому может добавиться и третий в следующем 2024 году, так как Китай наблюдает за провалами Запада.
 

Таким образом, «спокойствие, которого жаждет Запад, наступит нескоро». И если американцы могут утешать себя, что их страна лежит далеко от основных театров конфликтов, то европейцев ожидают ещё больше проблем. «Ещё больше украинских беженцев и ещё больше арабского экстремизма — это реальная перспектива, а если Трамп победит на выборах, с европейской точки зрения год будет адским во всех смыслах».

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источник
Neue Zürcher Zeitung Швейцария Европа
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