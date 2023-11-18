Обозреватель Bloomberg: конфликт на Ближнем Востоке покончил с надеждами Запада склонить глобальный Юг на свою сторону

Военный конфликт Израиля и ХАМАС, а также произраильская позиция США и их союзников, похоже, обратили в руины надежды Запада привлечь страны глобального Юга к построению нового мирового порядка, пишет обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра. На это указывает и провал усилий США привлечь к противостоянию России хотя бы одно крупное государство глобального Юга.

Всего несколько недель назад на Западе процветала идея привлечь к построению нового мирового порядка страны глобального Юга. Фраза, долгое время не пользовавшаяся популярностью, с ошеломляющей быстротой привлекла широкое внимание ведущих западных политиков и журналистов, пишет обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра.

Уделяя беспрецедентное внимание саммиту стран БРИКС в Южной Африке и встрече G20 в Индии, западная пресса пестрила предположениями о том, кто возглавит глобальный Юг — Индия или Китай. Предпочтения президента США Джо Байдена были очевидны: лидером он видел премьер-министра Индии Нарендру Моди. Администрация Байдена разработала различные схемы, вовлекая Индию в союзы с Израилем и богатыми арабскими странами, отчасти направленные на сдерживание китайского влияния.

Впрочем, по мнению обозревателя, этим планам Соединённых Штатов не суждено было сбыться. Романтика, окутавшая образ глобального Юга, казалось, игнорировала реальность: у стран могли быть весьма противоречивые интересы. Например, Индия не могла отказаться от дешёвой нефти из России и промышленных товаров из Китая, даже когда заключала военные сделки с западными державами.

Внезапный интерес Запада к глобальному Югу был обусловлен скорее личными интересами, чем трезвым пониманием его сложностей. Само словосочетание получило широкое распространение только после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Связано это было с неприятным осознанием того, что отказ от сотрудничества со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки может обречь на провал усилия Запада по противостоянию действиям Кремля.

Однако в то время, как поддержка Украины ослабевает даже среди самых ярых союзников страны на Западе, становится всё более очевидно, что администрации Байдена так и не удалось привлечь к своему делу противостояния России ни одну крупную страну глобального Юга.

Что ещё хуже, конфликт Израиля и ХАМАС, возможно, нанёс «смертельный ущерб» могуществу Запада и его авторитету на глобальном Юге. Автор статьи полагает, что, пока Израиль, похоже, далёк от победы, большое число погибших в секторе Газа заставляет даже таких стойких европейских союзников страны, как Франция, призывать к прекращению огня. При этом из ряда стран глобального Юга звучат более громкие заявления: Израиль они обвиняют в «геноциде», а Запад — в «двойных стандартах».

Правда, по словам Мишры, в том, что, каким бы неотразимым ни казался Израиль с его динамичной экономикой, обращение страны с палестинцами уже давно возмущает не только мусульманское население во всём мире, но и сторонников идей антиколониализма в Азии, Африке и Латинской Америке. Более того, многие потенциальные партнёры Израиля на глобальном Юге могут подсчитать, что страна под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху далека от того, чтобы стать победителем. Они также могут счесть, что нападение ХАМАС разрушило «ауру неприкосновенности» страны.

Похоже, сейчас Израиль не может выиграть ни на поле боя, ни в общественном мнении, пишет Мишра в своей статье для Bloomberg. Более того, неспособность Израиля определить жизнеспособное будущее для себя и палестинцев негативно сказывается на его ближайшем союзнике — США, потенциально ставя под угрозу избрание на второй срок Байдена в 2024 году. Надежды Запада на сотрудничество Израиля, Индии и арабских стран уже лежат в руинах. Похоже, та же участь скоро постигнет и надежды США привлечь глобальный Юг к построению нового мирового порядка.