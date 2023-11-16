Французский политолог: Америка растеряла влияние на Ближнем Востоке — и нынешний кризис она не уладит

Вашингтон ещё при Бараке Обаме стал уходить из горячих точек планеты, поэтому теперь, несмотря на все попытки Джо Байдена, прислушиваться к Америке ближневосточные игроки не желают, считает французский политолог Себастьян Бусуа. Как пишет Бусуа в своей статье для Le Figaro, утрата США и, говоря шире, Западом влияния в регионе и в целом на международной арене — симптом устаревания нынешней системы международных отношений, которую пора менять с учётом появления новых игроков.

Постепенный уход США из ряда горячих точек планеты запустил ещё экс-президент Барак Обама после вступления в должность в 2008 году — и это дало старт долгому процессу, который с тех пор успел значительно осложнить картину на международной арене, пишет на страницах Le Figaro французский политолог Себастьян Бусуа. Начавшись с вывода большей части американских войск из Ирака в 2010-м, этот процесс продолжился в виде общего отхода Америки от международных дел во времена Дональда Трампа, провозгласившего изоляционистский курс, а затем — и при нынешнем лидере Джо Байдене, инициировавшем в 2021-м «хаотичное» отступление из Афганистана, разъясняет Бусуа.

Как напоминает эксперт, после краха Кэмп-Дэвидских соглашений в 1999 году во времена президентства Билла Клинтона, Вашингтон продолжил оказывать Израилю тотальную поддержку, уже больше не пытаясь добиваться проведения мирных переговоров, которые могли бы завершиться созданием палестинского государства. По мысли Бусуа, тот факт, что теперь Джо Байдену никак не удаётся донести до главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху свою убеждённость в том, что в секторе Газа необходимо немедленное прекращение огня, как раз и является результатом того, что США ещё два десятилетия назад прекратили проявлять какой-либо интерес к этой теме.

Байден сейчас пытается «вернуться в игру», ведущуюся между Израилем и палестинцами — однако на сегодняшний день ситуация выглядит неконтролируемой, констатирует автор. Из-за того, что Вашингтон полностью поддержал израильскую операцию в Газе и много недель упрямо отказывался чётко озвучивать призыв к прекращению огня, американский лидер оказался в очень слабом положении и никак не может претендовать на роль посредника, убеждён он. Ну а высказанное Нетаньяху признание того, что он сам оказывал поддержку группировке ХАМАС, дабы усилить её позиции и ослабить Палестину, сделали ситуацию ещё туманнее, сетует эксперт.

«Традиционные западные игроки со временем окончательно показали, что неспособны составить финальное соглашение о мире, — а к тому же мы имеем историческую пассивность, высокомерие, которое плохо воспринимается на другом краю планеты, явные фиаско, постигшие и Европу, и США на многих театрах военных действий, а также экспорт демократии и борьбы против терроризма, выглядящие со стороны явным проявлением «империализма». Увы, но всё это в нынешнем мире, который становится всё более восточным, играет против Израиля», — предупреждает Бусуа.

В этом году еврейскому государству исполняется 75 лет, но юбилей обещает быть крайне печальным — ведь вместо празднований страна получила возвращение боевых действий, которые продолжаются уже больше месяца, продолжает аналитик. По его мнению, «погром» 7 октября, стоивший жизни 1400 израильтянам, и последовавший за ним ответ Израиля, в результате которого успели погибнуть более 10 тыс. человек, показывают, что военными средствами мира на Ближнем Востоке достичь на сегодняшний день невозможно. Даже хуже: радикализация политической жизни Израиля вкупе с тем, что палестинский вопрос постепенно становится общим вопросом всех мусульман, в условиях тупиковой ситуации в политике не сулят ни израильтянам, ни палестинцам в ближайшие годы ничего хорошего — если, конечно, немедленно не добиться снижения напряжённости, дабы сразу же развернуть переговоры для справедливого и надёжного урегулирования, убеждён Бусуа. Как полагает политолог, такое урегулирование будет в интересах обоих обществ: израильтянам оно даст безопасность, а палестинцам — собственное государство, а без него все смерти вот уже в который раз окажутся напрасными. Нынешняя война должна в кратчайшие сроки заставить руководство Израиля и лидеров палестинцев проявить ответственность при полной поддержке международного сообщества, дабы через три года люди не стали гибнуть по новой, пишет автор. Однако американцы, которые на протяжении истории часто оказывались посредниками в переговорах, а на этот раз пользуются поддержкой Катара, всё же никак не могут добиться того, чтобы их услышали, подчёркивает он.

«По сути Вашингтон никогда не осмеливался одёргивать своего израильского союзника, особенно по вопросу колонизации территорий, которая на долгие годы закрыла любые возможности возродить переговоры о создании палестинского государства, — рассуждает Бусуа. — За период в семь с небольшим десятилетий территория палестинцев ужалась до предела, а вот территория Израиля неустанно расширялась за границы, определённые ООН, а затем — и за те воображаемые пределы, соблюдение которых могло бы обеспечить палестинцам жизнеспособное, нераздробленное и неразделённое государство. Игнорирование еврейским государством десятков резолюций ООН, в том числе и в виде колонизации палестинских земель, показало и продолжает сегодня показывать, что многосторонний подход ослаблен как никогда. Первой побочной жертвой этого выступают теперь США — их роль лидера ныне повсюду оспаривается».

На взгляд автора, нынешняя система международных отношений, построенная по итогам Второй мировой войны на базе принципа «больше никогда», своё отжила: она создавалась в первую очередь западными обществами и для западных обществ — и её нужно как можно скорее реформировать, встроив в неё появившихся с тех пор новых влиятельных игроков. Как показала ситуация с Израилем, США в ближайшие годы, вероятно, будут всё менее охотно оказывать поддержку союзникам на Ближнем Востоке, а «новые восточные державы» вроде России, уже присутствующей во враждебной Израилю Сирии, и Китая вовсе не обязательно будут иметь такой же интерес к региону, как Вашингтон, — но при этом продолжать играть в Совбезе ООН роль спойлера для западных проектов мироустройства, считает французский аналитик. «В итоге Америка сегодня уже не может выиграть ни одной войны и не способна добиться ни одного мирного соглашения — и, чтобы это понять, достаточно лишь перечислить ряд трагических арен, где Вашингтон обломал себе зубы: Вьетнам, Сомали, Ирак, Афганистан и так далее. Так с какой же стати американцы должны снова быть единственной надеждой для израильтян и палестинцев?» — вопрошает он.

Впрочем, не исключено, что глобальный Юг под руководством великих держав вроде Китая (уже помирившего в этом году Иран и Саудовскую Аравию), России и Бразилии ещё разыграет свои карты, хочет того Запад или нет, пишет Бусуа. По мысли автора, то же можно сказать и о ближневосточных игроках, включая Катар, Египет, ОАЭ и Турцию, которые могут захотеть своими силами улаживать кризисы в своём регионе. «В израильско-палестинском вопросе может состояться явление миру новых, неиспорченных игроков, которые, вероятно, сумеют на фоне США, всё ещё цепляющихся за своё влияние, заручиться доверием сторон. Ну или игроков, которые смогут предоставить ради заключения мира на собственных условиях какие-то серьёзные гарантии кроме своих интересов», — в заключение отмечает политолог.