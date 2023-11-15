Обозреватель NYT: США теряют контроль над ситуацией на Ближнем Востоке

Если бы сразу после нападения ХАМАС 7 октября США чётко высказались бы, какие действия Израиля для них приемлемы, а какие — нет, то они смогли бы влиять на ситуацию. Однако Байден вместо этого заявил, что Вашингтон безоговорочно поддерживает своего союзника. Поэтому теперь Штаты стали соучастниками того, что Израиль сделает дальше, и уже теряют свой престиж и власть, пишет обозреватель The New York Times.

После начала обострения на Ближнем Востоке американские чиновники выражали свою обеспокоенность атаками Израиля на сектор Газа, но делали это за кулисами, пишет обозреватель The New York Times Стивен Вертхайм. В открытую же Байден заявил о своей решительной поддержке военных действий Израиля, хоть и призывал его к хладнокровию. «Он, по-видимому, полагал, что, заключив союзника в медвежьи объятия, Америка сможет сдержать его».

«Однако этот гамбит провалился». Израиль продолжил наземное наступление, не прислушавшись, как того и стоило ожидать, к простым словам Вашингтона. «Изменили бы Соединённые Штаты своё поведение после 11 сентября, прислушиваясь к любезному совету внешней державы?» — задаёт риторический вопрос автор статьи.

«Байден не извлёк уроков из ошибок Америки и с головой бросился в новую войну», — пишет обозреватель. Безоговорочно поддержав Израиль, Штаты стали соучастниками того, что Израиль сделает дальше. США уже во многом потеряли свой престиж и власть, и дальше может быть гораздо хуже.

Причём вскоре после нападения ХАМАС 7 октября Байден ещё мог повлиять на ответ Израиля, публично разграничив, что Штаты будут поддерживать, а что — нет. Например, он мог бы увязать выделение помощи Израилю с тем, какой план действий он выработает, насколько он будет эффективным и справедливым по отношению к палестинскому гражданскому населению. Вместо этого Байден заявил о безусловной и вечной защите Израиля.

Между тем подход кнута и пряника мог бы либо изменить действия Израиля, либо дистанцировать Соединённые Штаты от нынешней ситуации. Теперь же США поддерживают Израиль в жестокой войне «неопределённой продолжительности, с неопределённой ценой и неопределёнными последствиями», как Барак Обама в своё время описал вторжение в Ирак. Американские чиновники всё чаще выражают недовольство израильской военной операцией в Газе, но у них так и не будет рычагов, чтобы изменить ситуацию.

При этом Байден высказывается про палестинцев либо как про злых террористов, либо как про невинных гражданских лиц, игнорируя тот факт, что в основе конфликта лежит их стремление к самоопределению. Байден недавно заявил, что к довоенному статус-кво пути нет, но и Израиль не согласится пойти на требования Палестины о создании единого государства. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, Штатам придётся пригрозить Израилю сократить военную помощь и политическую поддержку и выполнять обещания, чтобы Израиль не подумал, что это лишь разговоры.

Сегодня же несбалансированная позиция Байдена отвлекает США от всех других проблем внешней политики, отмечает обозреватель. Ещё до этого обострения у США были трудности с вооружением Украины и Тайваня. А если конфликт перерастёт в региональную войну, то, возможно, воевать придётся и самим США, о чём говорят участившиеся атаки на американские базы в Ираке и Сирии.

Тем временем Вашингтон теряет влияние во всём мире. Учитывая то, как Штаты «умоляли незападные страны выступить против России», они сами «кажутся откровенно беспринципными, раз идут в ногу с Израилем, оккупирующим палестинские земли и блокирующим продовольствие, воду и электроэнергию в секторе Газа». В итоге на Генеральной Ассамблее ООН лишь 12 стран поддержали США и Израиль и проголосовали против резолюции о перемирии.

Такая политика может негативно сказаться на самом Байдене, учитывая приближающиеся выборы. На выборах 2020 года его во многом поддерживала молодёжь и мусульмане. Теперь же они в шоке от его поведения и вряд ли станут за него голосовать. На что и рассчитывает Дональд Трамп, полагает обозреватель The New York Times.