Responsible Statecraft: африканцы видят лицемерие в поведении США и не готовы больше плясать под их дудку

В условиях трагедии в Газе всплыли новые риски для США на дипломатическом фронте, пишет издание Responsible Statecraft. И первое место в этом списке занимает отчуждение Африки. Мир наблюдает, как западные правительства оказывают практически безоговорочную поддержку военным действиям Израиля, поэтому Вашингтону всё сложнее убеждать африканцев в том, что США несут определённый набор универсальных ценностей.

В условиях продолжающейся войны на Ближнем Востоке всплыли новые риски для США на дипломатическом фронте, пишет издание Responsible Statecraft. И первое место в этом списке занимает отчуждение Глобального Юга, включая Африку.

Конечно, в Африке не проводятся опросы общественного мнения по всему континенту, поэтому любые обобщения делать достаточно трудно. Однако после первоначальной реакции правительств стран на нападение ХАМАС 7 октября в настоящее время появились многочисленные признаки того, что значительная часть африканской общественности симпатизирует палестинцам и потрясена действиями Израиля в Газе.

Издание напоминает, что исторически многие страны Африканского континента поддерживали независимую Палестину. Однако в последние десятилетия Израиль увеличил своё дипломатическое присутствие в Африке. Хотя и здесь не всё шло гладко. Так, Мавритания признала Израиль лишь в 1999 году, а спустя десять лет приостановила отношения.

Но после начала израильских бомбардировок и вторжения в Газу правительства почти всех африканских государств осудили Тель-Авив, пишет RS. 23 октября на Генеральной Ассамблее ООН приняли иорданскую резолюцию, призывающую к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий». 120 стран проголосовали за, 14 против, 44 — воздержались.

Причём 35 африканских стран поддержали эту резолюцию. Ни одно не проголосовало против. Хотя поддержка таких резолюций шла прямо вразрез с пожеланиями Америки, поясняет издание. Более того, Африканский союз присоединился к Лиге арабских государств в заявлении, осуждающем «коллективное наказание» гражданского населения.

Две страны, Южная Африка и Чад, отозвали своих дипломатов из Израиля в знак протеста. Причём шаг Чада был особенно значимым, поскольку эта страна лишь недавно улучшила свои дипломатические отношения с Тель-Авивом и открыла посольство в феврале 2023 года. 6 ноября Претория также отозвала своего посла и квалифицировала «коллективное наказание» жителей Газы как «геноцид».

Многие африканские страны изначально поддержали Израиль после событий 7 октября. Однако позже, когда число жертв из-за ответных действий Израиля резко возросло, они изменили свою позицию. Например, Кения, выступившая с заявлением о «солидарности» с Израилем, позже поддержала призывы к деэскалации.

Тем не менее, отмечает RS, заметно, что правительства африканских стран проявляют большую осторожность, когда речь заходит о массовых пропалестинских демонстрациях на их собственной территории. Такая осторожность может свидетельствовать о двух факторах: во-первых, подобные демонстрации могут быть использованы внутренней оппозицией, а, во-вторых, некоторые страны надеются сохранить свои связи с Израилем.

Всё это происходит на фоне неудачных попыток Соединённых Штатов уговорить правительства африканских стран принять чью-либо сторону в украинском конфликте, пишет издание. В декабре 2022 года в Вашингтоне прошёл саммит лидеров США и Африки. Тогда представители администрации Байдена обнаружили, что даже их давние союзники, вроде лидера Уганды, не собираются разрывать свои связи с Россией.

По мнению RS, объединение африканских стран против России может стать неподъёмной задачей для США, особенно учитывая огромную финансовую, дипломатическую и военную поддержку, которую Вашингтон в настоящее время оказывает правительству Нетаньяху.

Глобальный Юг наблюдает, как западные правительства оказывают практически безоговорочную поддержку военным действиям Израиля. Поэтому идея «международного порядка, основанного на правилах», кажется им всё более пустой.

Издание приводит в пример статью из влиятельного южноафриканского журнала «Континент», где один эксперт обвиняет США, Германию и ряд других стран в глубоком лицемерии, когда речь заходит о Палестине. Публичные извинения Штайнмайера в Танзании в ноябре этого года за колониальные репрессии вызвали недовольство у некоторых африканцев.

Один кенийский писатель посетовал на то, что ООН стала беззубой организацией, правительство США «пресыщено» смертями палестинцев, а «западные СМИ… похоже, стали рупором американской и израильской пропаганды».

Более того, некоторые африканцы считают, что на фоне конфликта на Украине и войны в Газе их собственные трагедии игнорируются. Это ещё одна причина, по которой Вашингтону всё сложнее убеждать африканцев в том, что США несут определённый набор универсальных ценностей.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке вызывает многочисленные проявления солидарности с Палестиной в Африке. А это, в свою очередь, сводит на нет дипломатические достижения Израиля и создаёт долгосрочные проблемы для влияния Вашингтона.