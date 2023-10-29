Le Figaro: «мусорный колониализм» — Гана превратилась в помойку для западного текстиля

Экономика чрезмерного потребления и «быстрая мода» производят тонны ненужной одежды в богатейших странах мира, которые отправляют её в Гану и другие африканские страны, рассказывает Le Figaro. Там большая часть вещей оказывается на диких свалках и загрязняет окружающую среду, вредит экологии и биоразнообразию, а также здоровью местных жителей.

Гана становится крупнейшей текстильной помойкой мира: только в один из её портов ежедневно прибывает 160 тонн ненужной одежды из богатейших стран мира, пишет Le Figaro. Конечно, западный импорт позволяет государству хорошо сэкономить, однако главным образом он приводит к экологической катастрофе.

Западный образ жизни и экономика построены на чрезмерном потреблении, поэтому одежда стоит всё дешевле, однако её приходится чаще менять, рассказывает издание. Такая «быстрая мода» подтолкнула некоторые крупные бренды и ассоциации организовать сбор вышедших из моды вещей: после сортировки лучше всего сохранившиеся перепродадут в комиссионных магазинах, из сильно повреждённых сделают теплоизоляторы или тряпки для уборки, но большая часть отправится в Африку с надеждой на вторую жизнь.

Однако для местного населения текстильные сокровища с Запада превратились в экологическую и санитарную проблему. Ежегодно в мире выбрасывают около 50 млрд футболок, при этом каждая восьмая оказывается на африканских свалках или пляжах. В связи с экологической катастрофой, к которой привёл такой импорт, Уганда, Танзания и Руанда приняли меры для его запрета. Гана же продолжает получать грузы из Китая, США и Европы, особенно из Великобритании, Нидерландов, Испании.

Каждую неделю в порты Ганы доставляют почти 15 млн подержанной одежды, но на самом деле половина вещей не годится для перепродажи в местных лавках: их просто выбрасывают на улицу. За небольшую плату наёмные рабочие переносят текстильный мусор на дикие свалки за чертой города — ежедневно его набирается до 70 тонн. Старое тряпьё собирается в настоящие искусственные дюны и курганы под открытым небом, достигая 20 м в высоту. Власти собирают налог с каждого тюка вещей, однако в стране по-прежнему нет подходящих помоек или мусоросжигателей. Многие вещи со свалки оказываются в воде, течения уносят их вглубь океана. Загрязнение прибрежных вод и пляжей ставит под угрозу рыбный промысел, имеющий важнейшее значение для Ганы. Рыбы становится всё меньше, морские черепахи не могут выкопать ямки в песке, чтобы отложить яйца. Некоторые отчаявшиеся местные жители пытаются закопать старые тряпки или сжечь, однако таким образом только усугубляют загрязнение почвы и воздуха из-за токсичного дыма.

Для борьбы с таким превращением Ганы в помойку для отходов западной текстильной промышленности бывший американский стилист Лиз Рикеттс создала некоммерческую организацию The OR Foundation. Она критикует «мусорный колониализм», которого придерживаются богатейшие страны мира, и работает над организацией переработки текстильных отходов в стране. Кроме того, фонд регулярно проводит заборы воды, чтобы оценить уровень загрязнения. Лиз Рикеттс также призывает Евросоюз ограничить текстильное производство и финансово поддержать переработку мусора, из-за которого ухудшается экология и болеют люди.