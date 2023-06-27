NTD: миру необходимо решить вопрос, как избавиться от пластиковых отходов

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FAZ: в Германии потребовали убрать нацистскую символику с общественных зданий Frankfurter Allgemeine
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Welt: при согласовании с Путиным — Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения «Вагнера» Welt (TV)
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El País: карта расколотой страны — через год после отмены права на аборт американское общество всё так же поляризовано El País
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Spiegel: новые транспортные вертолёты обойдутся Германии значительно дороже, чем планировалось Der Spiegel
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Обозреватель Times: украинский конфликт затягивается, и Западу пора перестать тешить себя иллюзиями Times
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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра
ВС Украины выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку.
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Умер бывший главный тренер сборной Шотландии по футболу Браун
На 83-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Шотландии Крэйг Браун
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Алаудинов: «Ахмат» был в 500—700 метрах от бойцов «Вагнера», приказа действовать не было
Командир спецназа «Ахмат» и помощник главы Чечни Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что направленные в Ростов-на-Дону 24 июня подразделения спецназа находились в 500—700 м от бойцов ЧВК «Вагнер», но без приказа российского Министерства обороны не начинали активных действий.
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СБР Судана в одностороннем порядке объявили о перемирии в связи с праздником
Командующий cилами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на период праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
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Футболисты «Химок» Долгов и Гудиев подписали контракты с «Факелом»
Нападающий Александр Долгов и вратарь Виталий Гудиев, выступавшие в минувшем сезоне за подмосковные «Химки», стали футболистами «Факела».
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В Мариуполь доставили партию медицинского оборудования от итальянских благотворителей
В городскую больницу Мариуполя №2 доставили вторую партию медоборудования, закупленного на собранные итальянской благотворительной ассоциацией «Помогите нам спасти детей» средства.
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Сорокин оценил свои шансы на приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил свои шансы получить приз лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/23.
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Белый дом: США продолжат добиваться восстановления прямого военного диалога с КНР
Соединённые Штаты продолжат добиваться восстановления прямых каналов военного диалога с Китаем. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.
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Песков заявил, что некоторые СМИ приписали ему слова об обращении Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ распространили фейковое сообщение, выдав его за слова представителя Кремля.
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Представитель администрации США анонсировал новый пакет помощи Киеву на $500 млн
Представитель администрации США сообщил РИА Новости, что Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму около $500 млн.
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Упавший с лошади вратарь ПСЖ Рико начал говорить
Упавший с лошади вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» испанец Серхио Рико начал говорить.
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Лукашенко 27 июня ответит на вопросы журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, ответит на вопросы журналистов.
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Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную в последние дни работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную в последние дни работу.
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Павел Дуров анонсировал появление сториз в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление сториз в мессенджере.
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Кремль опубликовал видео с совещания Путина с руководителями силовых ведомств
Кремль опубликовал видео с совещания президента России Владимира Путина с руководителями силовых ведомств.
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Журова: президент МОК Бах нарушает Олимпийскую хартию
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о последних заявлениях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
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Президент ОАЭ заявил Путину по телефону о полной поддержке действий властей России 24 июня
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил российскому лидеру Владимиру Путину по телефону о полной поддержке действий властей России в ходе событий 24 июня.
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В ЛНР четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Славяносербском муниципальном округе ЛНР пострадали четыре человека, один их них скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Пономарёв считает, что Марио Фернандес не нужен в ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что защитник Марио Фернандес не нужен армейцам.
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Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в том числе с Шойгу
Российский президент Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств. В нём, в частности, принимает участие министр обороны России Сергей Шойгу.
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Путин заявил, что по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови
Российский президент Владимир Путин заявил, что 24 июня во время попытки вооружённого мятежа по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови.
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Путин поблагодарил россиян за сплочённость и патриотизм
Президент России Владимир Путин в обращении поблагодарил граждан за сплочённость и патриотизм.
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Путин: организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление
Российский президент Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.
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Путин: бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или в Белоруссию
Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или направиться в Белоруссию.
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Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа
Российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа.
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Путин назвал подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» патриотами
Президент России Владимир Путин отметил мужество бойцов и командиров ЧВК «Вагнер».
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Полузащитник московского «Локомотива» Пиняев не исключил перехода в европейский клуб
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
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Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков
Российский президент Владимир Путин отметил мужество и самоотверженность павших героев-лётчиков, вставших на пути участников вооружённого мятежа.
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Путин заявил, что вооружённый мятеж был бы в любом случае подавлен
Президент России Владимир Путин заявил, что вооружённый мятеж был бы в любом случае подавлен.
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Путин выступает с обращением к россиянам
Российский президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам.
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В Белом доме не увидели признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине
В США не обладают сведениями, указывающими на планы России использовать ядерное оружие на Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
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Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза за 12 лет
Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года. Показатель превысил 30 трлн рублей.
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Ортопед Муханов сравнил разные виды летних тренировок
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России, руководитель центра реабилитации, врач ЛФК и спортивной медицины, травматолог-ортопед Виктор Муханов рассказал о полезных видах летних тренировок.
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Africafoot: ЦСКА и «Локомотив» хотят подписать игрока «Пари НН» Майга
Московские футбольные клубы ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к малийскому полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга.
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Стоматолог Крутиков: зубная щётка с жёсткой щетиной может травмировать десну
Стоматолог Денис Крутиков заявил, что не стоит использовать зубную щётку с жёсткой щетиной, поскольку она может травмировать десну.
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Военная хроника объяснила причины провала наступления 47-й бригады ВСУ в Запорожской области
Военная хроника перечислила причины провала наступления 47-й механизированной бригады украинских войск в Запорожской области.
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В Росавиации сообщили о возобновлении полётов в аэропорт Минвод
Аэропорт Минеральных Вод завершил устранение дефектов на взлётно-посадочной полосе и возобновил приём и вылет самолётов.
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Завершивший карьеру Ибрагимович заявил, что может вернуться к футболу
Бывший футболист сборной Швеции и итальянского «Милана» Златан Ибрагимович допустил, что может возобновить профессиональную карьеру.
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В Москве умер подросток, которого облили горючей жидкостью и подожгли
В больнице в Москве скончался подросток, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджёг, заявили в столичной прокуратуре.
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Косметолог Парамонов посоветовал заранее готовиться к загоранию
Врач-косметолог, дерматолог, хирург Алексей Парамонов дал советы желающим позагорать. По его словам, нужно готовиться заранее.
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Глава Российского союза молодёжи Красноруцкий сообщил, что досрочно покинет пост
Председатель Российского союза молодёжи (РСМ) Павел Красноруцкий сообщил, что досрочно покинет пост.
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Первый канал: Песков заявил, что Путин 26 июня выступит с заявлениями из Кремля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступит с заявлениями из Кремля вечером в понедельник, 26 июня. Об этом сообщил Первый канал.
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Фомин: самое главное для футболистов «Динамо» — знакомство с Личкой
Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону.
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В Останкинской телебашне не выявили угроз безопасности
Помещения Останкинской телебашни осмотрены после сообщения о минировании, угроз безопасности не найдено. Об этом заявили в пресс-службе организации.
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Татарстан получит ещё 48,7 млн рублей на лекарства для льготников
Татарстану выделят ещё 48,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников в 2023 году.
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Защитник «Факела» Магаль продлил контракт с клубом
«Факел» продлил контракт с футболистом команды Русланом Магалем.
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В результате эвакуации при пожаре в зоопарке Ростова-на-Дону спасли около 50 животных
Около 50 животных, в числе которых кролики, крысы и змеи, были эвакуированы из зоопарка в Ростове-на-Дону при пожаре, заявил замначальника поисково-спасательной службы города Ярослав Гладченко.
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РИА Новости: помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании
Технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы.
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Футболист «Оренбурга» Марин: Личка никак не попрощался с командой, ничего не написал
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин прокомментировал переход главного тренера Марцела Лички в московское «Динамо».
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Сенатор Цеков: громкими заявлениями Латвия прикрывает свою русофобскую политику
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Латвия полностью прекращает выдачу любых виз россиянам.