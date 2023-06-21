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NTD: на берег Женевского озера «выкинули» гигантскую смятую бутылку
На берегу Женевского озера художник Сайпе создал картину, изображающую гигантскую смятую бутылку. Как передаёт NTD, размер картины равен площади трёх теннисных кортов. Таким образом автор хотел напомнить людям об уважении к воде.
На берегу Женевского озера художник Сайпе создал картину, изображающую гигантскую смятую бутылку. Как передаёт NTD, размер картины равен площади трёх теннисных кортов. Таким образом автор хотел напомнить людям об уважении к воде.
 
Гигантская смятая бутылка, словно небрежно брошенная, лежит на зелёном берегу Женевского озера. Картину создал швейцарско-французский художник Сайпе. Рисовал мелом и золой.
 
САЙПЕ, художник: Вы видите здесь чёрный цвет. Это древесный уголь. Иногда такое впечатление, что трава сожжена. А это белый мел. Между ними разные оттенки серого. Это придаёт объём моим картинам.
 
Размер картины равен площади трёх теннисных кортов. Нарисованная бутылка находится в парке Луи-Бурже в Лозанне.
 
САЙПЕ: Идея в том, чтобы напомнить людям об уважении к природе и воде. Река Рона берёт начало здесь и пересекает всю Францию, впадая в Средиземное море. Так что наше влияние носит глобальный характер.
 
Сайпе создаёт гигантские картины в разных странах. Использует только экологичные методы. Рисует на траве, песке и других поверхностях. Изображение смятой бутылки продержится две-три недели.
 
Дата выхода в эфир 20 июня 2023 года.
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