В Париже начался второй раунд переговоров под эгидой ООН с целью заключения международного соглашения по пластику, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Как предостерёг на открытии французский президент Эммануэль Макрон, загрязнение пластиком — это «бомба замедленного действия», и, если с проблемой ничего не делать, количество пластикового мусора на планете к 2060 году возрастёт втрое.

В Париже начались переговоры ООН по заключению международного соглашения по пластику с настоятельными призывами к действию, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Президент Франции Эммануэль Макрон начал их с видеообращения, в котором предупредил, что пластиковые отходы представляют угрозу для здоровья человека, биоразнообразия и климатических целей. «Загрязнение пластиком — это бомба замедленного действия, которая уже сегодня стала бичом», — предостерегает он.

По его словам, если не будут приняты меры, то к 2060 году объём пластиковых отходов утроится. Приоритетом должны стать сокращение производства пластика и скорейшее введение запрета наиболее загрязняющих продуктов, таких как одноразовый пластик. «В будущем весь пластик на рынке должен быть полностью пригоден для вторичной переработки», — сказал Макрон. Он также призвал прекратить экспорт пластиковых отходов из промышленно развитых стран в страны глобального Юга.

«Наши земли, наши почвы, наша вода, наш воздух и даже наши тела страдают от пластика, — предупредил председатель Международного комитета по переговорам Густаво Меза-Куадра Веласкес. — Пластиковое загрязнение повсюду. Оно не знает границ и представляет собой глобальную угрозу для окружающей среды и нашего здоровья».

Проблема огромна, подчеркнул Веласкес, — «но она не является непреодолимой». Однако проблему такого масштаба можно решить только сообща. Необходимо справедливое и эффективное, юридически обязывающее соглашение, которое гарантирует, что отходы и мусор будут появляться только в самом крайнем случае.

Глава программы ООН по окружающей среде ЮНЕП Ингер Андерсен предупредила, что выброшенный пластик душит экосистемы. Но правда также заключается в том, что «мы не сможем выбраться из этой неприятной ситуации путём переработки отходов».

Страны — члены ООН хотят покончить с загрязнением пластиковыми отходами к 2040 году, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Встреча в Париже — это второй раунд межправительственных переговоров по заключению столь глобального соглашения. Всего планируется провести пять раундов переговоров до 2024 года.

Во встрече в Париже принимают участие страны— члены ООН, а также неправительственные организации, учёные и профсоюзы. Федеральный министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке была в Париже на прошлой неделе для участия в подготовке переговоров.

Ожидается, что консультации продлятся до пятницы. Обсуждается запрет на одноразовую пластиковую продукцию и применение принципа «загрязняющий платит».

Однако сильные разногласия между странами-участницами, вероятно, осложнят ход консультаций. Так называемая Коалиция высоких амбиций, состоящая из 50 стран, включая страны ЕС, Руанду, Норвегию, Канаду, Чили и, начиная с пятницы, Японию, хочет резко сократить производство пластика. Другие страны с крупной нефтехимической промышленностью, такие как Китай, США и Саудовская Аравия, напротив, хотят решить проблему только с помощью переработки и утилизации отходов, сообщает немецкий телеканал Das Erste.