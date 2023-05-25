CBS News: возобновляемые источники энергии скоро принесут целую волну отходов

У зелёной энергетики есть очень неприятный побочный эффект — отходы. Отслужившие ветряные лопасти и солнечные панели в итоге попадают на свалку, загрязняя окружающую среду. CBS сообщает, что к 2050 году одна мировая ветроэнергетика будет производить более 47 миллионов тонн мусора в виде лопастей каждый год.

В прошлом году возобновляемые источники энергии впервые в США превзошли угольную энергетику. Но у стремления к более экологичной экономике есть тревожный побочный эффект. Корреспондент CBS Бен Трейси с подробностями.

Лопасти массивных ветряных турбин могут достигать длины футбольного поля и быть прочными, как полузащитник.

ДЖУЛИ АНГЕЛО, компания Violia: Они спроектированы, чтобы не ломаться. Так что если ваша задача сломать их, то, конечно, вам придётся непросто.

Джули Ангело привела нас в этот карьер в Луизиане, штат Миссури.

ЖУРНАЛИСТ: Что это всё?

ДЖУЛИ АНГЕЛО: Здесь хранятся лопасти ветряных мельниц до того, как попадают на переработку.

Её компания Violia обрезает лопасти до нужного размера и потом измельчает их.

ДЖУЛИ АНГЕЛО: Вот наш конечный продукт.

Производители цемента используют его в качестве топлива вместо сжигания угля, сокращая выбросы углекислого газа на цементном заводе, способствующие потеплению планеты, почти на 30 процентов.

ЖУРНАЛИСТ: Что бы было, если бы вы не перерабатывали всё это?

ДЖУЛИ АНГЕЛО: Что бы произошло и что, к сожалению, уже происходит — многое из этого попадает на свалку.

Большая часть отслуживших лопастей закапывается в землю — так дешевле. Подбитый глаз зелёной энергетики. Ожидается, что к 2050 году мировая ветроэнергетика будет производить более 47 миллионов тонн отходов в виде лопастей каждый год! Сейчас ищут варианты переработки лопастей.

РАБОЧИЙ: Вот эта панель не совсем подходит для повторного использования.

Использованные солнечные панели также дают новую энергию для промышленности. Этот завод по переработке солнечных панелей в городе Юма, штат Аризона, может обработать 7500 панелей в день. Солнечная энергия является самым быстро растущим источником энергии в США. Панели могут служить 25—30 лет. Но более 90 процентов отработавших панелей попадают на свалку.

ЖУРНАЛИСТ: Почему не перерабатывается больше панелей?

АДАМ САГХЕЙ, глава компании We Recycle Solar: Потому что нет плана по утилизации отходов. Это самая большая трудность. Всё отправляется на помойку.

Сейчас, когда на подходе целая волна возобновляемых отходов, переработчики набирают обороты, чтобы оседлать её.

Бен Трейси, CBS News, Луизиана, Миссури.

Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.