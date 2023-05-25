CBS News: возобновляемые источники энергии скоро принесут целую волну отходов
Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.
Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.
Защитник Гарри Магуайр близок к тому, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Подразделения ВСУ вынужденно оставили ряд своих опорных пунктов в районе Артёмовска (Бахмута) из-за ударов ВС России.
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию в чемпионате России за неприличный жест в матче 28-го тура с ЦСКА (2:1).
Старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва заявила, что при ряде условий россияне могут лишиться пенсии.
Шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму, жертв и пострадавших нет.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведёт активные переговоры о создании зон свободной торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Индонезией и Египтом.
«Флорида Пантерз» стал первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Медработник погиб, ещё три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и такси в Москве.
Мирная жительница наехала на противотанковую мину ВСУ под Кисловкой в Харьковской области, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Поляки устроили «пляжно-барные войны» с русскими туристами на курортах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над государством из-за ГУР.
Пхеньян не будет поставлять Москве боеприпасы, так как КНДР находится фактически в предвоенной обстановке и арсеналы нужны им самим, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
Власти США допустили, что атаку беспилотников на Кремль в мае организовала одна из украинских спецслужб.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, есть ли у него желание попробовать свои силы в зарубежных клубах.
«Флорида Пантерз» стал первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин поделился эмоциями после выхода из СИЗО.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего команды Винисиуса Жуниора после расистского скандала.
Китай поддержит европейские инициативы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса, заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй.
В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз».
Американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.
В середине июня на Ижевском механическом заводе соберут первую партию новейших девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав».
В начале недели четверо болельщиков «Атлетико» были задержаны за то, что повесили куклу в виде нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
Евродепутат от Литвы Людас Мажилис заявил, что действия России на Запорожской АЭС, в частности эвакуация людей из близлежащих районов, могут свидетельствовать о «военной эскалации» или инциденте на атомной электростанции. Свои доводы политик изложил в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
Число наёмников на правобережье Днепра в Херсонской области достигло 500 — иностранцы числятся в «Кавказском легионе», батальоне имени шейха Мансура и «Грузинском легионе».
В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз».
В Саудовской Аравии считают, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси подпишет контракт с «Аль-Хилялем» после завершения чемпионата Франции.
В четвёртом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз».
Российские военные минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
Российские войска ударили «Солнцепёками» по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Вашингтон не оставил Москве выбора по украинскому вопросу, заявил в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Аналитики провели исследование и выяснили, должны ли работать подростки и в каких профессиях. Так, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (86%) отметили, что подростки должны подрабатывать, 14% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Группировка войск «Центр» отбила атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.
Контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире канала Rai 1.
Согласно данным опроса, 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом: 31,9% из них иногда отказываются от него, а 5,8% вовсе не ходят в отпуск в этот период.
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил об усилении негативной деятельности Запада в адрес Боснии и Герцеговины из-за дружбы с Россией.
США стоят на краю финансовой пропасти — дружба с ними равносильна покупке билета на «Титаник», заявили в посольстве России в Сараеве.
Российско-китайский союз станет геополитическим вызовом для США, но стабилизирует ситуацию в мире, говорится в материале Global Times.
Украине потребуются десятилетия на то, чтобы оправиться после вмешательства США в кризис, заявил экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик.
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания следствием враждебной политики США.
Бойцы полка «Азов»* признались в расстреле семьи в Мариуполе и последующем надругательстве над телом убитой женщины в марте 2022 года.
В КНДР разработали практически полную линейку баллистических и крылатых ракет, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения.
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал идею о создании газового хаба в Турции, назвав её опасной и угрожающей для энергобезопасности страны.
В Киеве сообщили о взрывах в черте города, звучит сигнал воздушной тревоги.
Во Львовской области на Украине слышны взрывы, работает система ПВО.
В столичном управлении МЧС России не подтвердили факт пожара в здании Минобороны в Москве.
Глава МИД Бразилии предупредил о рисках отмены России и введения новых антироссийских санкций.
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу.