Washington Free Beacon: переработка пластика создаёт новые проблемы для окружающей среды

Польза переработки пластиковых отходов была поставлена под сомнение в недавно опубликованном исследовании, сообщает издание Washington Free Beacon. Согласно выводам учёных, до 13 процентов пластикового мусора, поступившего на завод по переработке пластика, попадает вместе со сточными водами в виде микропластика в окружающую среду.

В то время как экологические советники администрации Байдена мечутся между разными экоинициативами, такими как отказ от газовых плит и закрытие угольных и газовых электростанций, современные исследования показывают, что некоторые экопрактики имеют сомнительную пользу, пишет Washington Free Beacon. Например, исследование Эрины Браун из шотландского университета Стратклайда в Глазго добавляет скептицизма к утверждениям о ценности и осуществимости переработки пластика.

Специалист по пластмассам Эрина Браун и её команда изучали сточные воды на заводе по переработке пластиковых отходов в Великобритании и обнаружили, что предприятие выбрасывает в окружающую среду до 6,5 млн фунтов микропластика в год, сообщает издание. Как установило исследование, проведённое Браун, почти 13% пластика, поступившего на переработку, остаётся по итогу в воде, используемой при переработке, и попадает в виде микропластика, крошечных частиц размером менее 5 мм, в окружающую среду.

Фабрика, на которой проводилось исследование, была оснащёна достаточно современным оборудованием. Более того, отмечает Washington Free Beacon, во время исследования очистные сооружения предприятия были модернизированы, тем не менее это не решило проблему загрязнения сбрасываемых заводом вод микропластиком. В результате этой модернизации удалось сократить объём загрязнения лишь до 3 млн фунтов микропластика в год. Всё это беспокоит экоактивистов.

«Результаты, безусловно, достаточно тревожны, поэтому они заслуживают гораздо более глубокого изучения для понимания того, насколько обширной может быть данная проблема», – цитирует Washington Free Beacon Аню Брэндон, заместителя директора по политике США в отношении пластмасс в Ocean Conservancy.

«Очень важно учитывать, что на многих объектах по всему миру фильтрация может отсутствовать совсем», – дополняет Джудит Энк, бывшая высокопоставленная сотрудница агентства по охране окружающей среды США.

Между тем американские домохозяйства производят около 51 млн тонн пластиковых отходов в год, из которых только 2,4 млн тонн перерабатываются. «Процесс сбора, сортировки и переработки пластика обходится дороже, чем производство нового пластика из нефти и газа, поэтому компании, занимающиеся утилизацией отходов, отказываются от этой практики, а это значит, что бо́льшая часть этого тщательно отсортированного вторичного сырья оказывается на свалках», – комментирует ситуацию издание Washington Free Beacon.

Некоторые из опрошенных изданием специалистов уверены, что проблему, обозначенную в исследовании Браун, можно решить. «Мы знаем, откуда идёт загрязнение… и мы могли бы принять конкретные меры... используя все те правила, которые у нас есть», – утверждает Аня Брендон из Ocean Conservancy. Другие смотрят на ситуацию более скептично. «Я не думаю, что мы сможем найти для себя выход из этой ситуации», – приводит издание слова Джудит Энк.