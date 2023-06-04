Sky News: путаница в правилах мешает британцам правильно сортировать мусор

Большинство жителей Великобритании ошибаются при сортировке мусора, что приводит к загрязнению пригодных для переработки предметов и отказу от всей партии. Чтобы окончательно решить все вопросы, правительство разошлёт новые памятки каждому потребителю, передаёт Sky News.

В то время как вы думаете, что спасаете планету, целых 84 процента из нас делают прямо противоположное.

КОЛИН РАССЕЛ, руководитель объекта в центре по переработке в Хэрроу: Это переработка сухих смешанных отходов: картона, бумаги, жестяных и стеклянных банок. Всего того, что мы используем каждый божий день.

В этой горе мусора спрятаны так называемые «грязные» предметы: слишком влажные, слишком жирные или просто неправильные.

КОЛИН РАССЕЛ: «Бумага, картон, пластиковые бутылки» — ни слова о дереве.

Их выуживание стоит дополнительных денег, а иногда приводит к отказу от всей партии.

КОЛИН РАССЕЛ: Иногда бывает, что сразу же отказываются от целой партии в 8—9 тонн. Мы не можем избавиться от мелких предметов — таких как стаканчики из-под кофе, грязные куски картона и так далее. Их мы на самом деле не можем отделить. Если увидим — вытащим. Наша работа в основном связана с более крупными объёмами, где есть пищевые отходы, подгузники, такого рода вещи, и мы довольно часто с ними сталкиваемся.

Неправильные предметы включают пакеты от чипсов, упаковки из-под сока, мягкие полиэтиленовые пакеты, влажный картон и тюбики зубной пасты — для них всех нужна специализированная переработка. Вот почему в скором времени правительство разошлёт домохозяйствам обновлённые правила, чтобы исправить беспорядок, который во многом возник скорее из-за путаницы, чем неосведомлённости.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Точно это, возможно, вот это, и точно не это.

ЖУРНАЛИСТКА: Станет ли для вас открытием, что если на коробке из-под пиццы будут жирные пятна, её нельзя будет переработать?

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Да, для меня это открытие. Надо же!

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Я не знала, что если есть жирные пятна, их нельзя сдавать в переработку.

ДЕВОЧКА: Я просто сделала бы из них самолёт.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Теперь, когда пойду домой, я буду думать: купить или нет?

Однако заблуждающимся людям, которые сортируют мусор, нужно помочь: часто и домохозяйствам, и складам приходится ломать голову над маркировкой.

АДАМ ХЭРРИОТТ: ведущий специалист по Программе действий в области сбережения ресурсов: Я думаю, что ответственность лежит на всех. Со стороны правительства надо убедиться, что существуют чёткие законодательные директивы, и сделать переработку как можно легче. В конечном итоге основную роль играет поведение домохозяйств и потребителей — они должны бросать мусор в правильный контейнер.

Когда-то переработка была модой, а теперь стала нормой. Новое руководство даёт надежду на большее — что она станет привычкой. Ашна Хурынаг, Sky News.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.